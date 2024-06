Montserrat del Castillo decide entre quitarse los implantes mamarios o reducirlos

La modelo, influencer y presentadora Montserrat Del Castillo hace algunos días confesó en sus historias de Instagram que desea volver a operarse el busto.



Teletica.com conversó con Del Castillo la tarde de este miércoles sobre dicha operación y ella abiertamente indicó que lo que pretende es reducirse o quitarse los implantes mamarios. Su apariencia física no es una prioridad en este momento de su vida y por eso considera que tener unos implantes tan grandes hace que algunas prendas se le vean vulgares.



​"Lo que quiero o quitarme los implantes o ponerme unos más pequeños. Siento que ya no estoy en una etapa para tener un busto tan grande. Con cualquier cosa que me ponga se ve muy pasado y muy voluptuoso y eso no es lo que quiero", indicó.

Montse, como es conocida, tiene una década de tener sus implantes y, por el momento, quiere priorizar la opción que sea más amigable con su cuerpo y, sobre todo, con su salud.

"Estoy valorando las recomendaciones del doctor, el doctor no me recomienda que me lo quite del todo, primero por una mastopexia y segundo, por la edad que tengo, no es recomendable que tenga una cicatriz tan joven. La recomendación que me da es que me cambie el implante por uno pequeño", resaltó.

La modelo subrayó que le encantaba su busto, pero que ahora el cambio es por comodidad, ya que para dormir y entrenar le molestan sus pechos.

"Cuando salió que había personas que tenían problemas por ponérselos me preocupé muchísimo. Si fuera por problemas de salud, no lo dudaría. Estoy en una etapa en la que el físico no es lo más importante, ahora tengo otras prioridades. No me veo en una edad más avanzada con un busto muy grande, mi piel y mi espalda podrían sufrir", acotó.

La influencer finalizó diciendo que es una decisión que debe tomar pronto y que todo depende de su disponibilidad de tiempo, aunque espera poder hacerlo pronto.