Mientras enfrenta cáncer, Doris Goldgewicht revela a qué destinará todos sus ahorros

A sus 73 años, la reconocida chef costarricense Doris Goldgewicht enfrenta un diagnóstico de cáncer incurable de médula ósea con una actitud positiva y decidida. En una entrevista con Teletica.com, compartió cómo ha transformado su vida tras iniciar un tratamiento innovador que le permite llevar una vida plena.

"​Mi cáncer es muy extraño. Lo que pasa es que la médula se llena de fibra y al estar llena de fibras, cada vez hay más oportunidad de que los glóbulos rojos no tengan espacio para hacerse.

"Ahora estoy tomando una medicina molecular. Es un poquito diferente la cosa y me ha hecho muy bien. ¿En qué sentido? Bueno, me alivió los síntomas bastante. Porque yo estaba con mucha fatiga, sentía que las piernas no me respondían. La hemoglobina subió realmente y ahora están en un nivel perfecto. O sea, esta terapia me está ayudando muchísimo.Y la ventaja es que es en pastillas, muy cómodas de tomar, varias veces al día, y realmente me ha funcionado el tratamiento de una manera increíble", comentó.