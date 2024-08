Marcela Negrini: “Me gustaría actuar más, es algo que disfruto”

Marcela Negrini es conocida por ser modelo y presentadora de televisión, aunque hay una faceta que disfruta mucho y que le gustaría practicar más: la actuación.



En una entrevista con Teletica.com, Negrini habló de su último proyecto actoral como protagonista del video Cautiva de Mar, la reconocida canción de rock costarricense, esta vez con una nueva versión en las voces de Pato Barraza y Gazel.





​"El que me contactó fue Gazel, yo a él lo conozco desde hace bastante porque lo entrevisté en un programa en el que yo trabajaba e hicimos una bonita amistad. Me dijo: 'Marce, queremos grabar con vos'. Cuando me llamó, yo estaba fuera del país y volvía solo por dos días, yo le expliqué y me dijo: 'Perfecto, grabamos el día que vos llegás'. Grabamos el día completo y fue una experiencia muy linda. Es la primera vez que actúo como protagonista de un video, es una faceta que me gusta.

"Las cadenas, esa parte de representar a una chica que está encerrada en sí, es dura, vieras qué feo, aunque fuera actuado, me sentí mal, como una impotencia", acotó.