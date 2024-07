“Majo” Ulate se une a la moda de ‘grillz’ en los dientes

María José Ulate, conocida como “Majo”, se sumó a la tendencia de colocarse accesorios temporales en los dientes, una moda que es llamada ‘grillz’.



Mediante su cuenta de Instagram, que suma 283 mil seguidores, la maquillista y pareja del presentador Mauricio Hoffman, compartió cómo le realizaron el procedimiento y agradeció a la clínica por “acceder a sus locuras”.



​"Es una prueba, ustedes qué dicen. Ay no sé, pero sí me gusta, vamos a ver qué pasa", dijo en el video.

Teletica.com conversó con una odontóloga, quien indicó que este procedimiento no es invasivo y que con una buena higiene, no debería perjudicar la salud dental.

​"Es un tratamiento que no es invasivo porque no le quita a uno nada del diente, no le quita estructura dental, sino que trabaja a nivel micromecánico sobre la primera capa del diente que es el esmalte. Lo que regularmente se hace es que se coloca un ácido, luego un adhesivo, le ponen luz azul y luego, ya sea con resina fluida o con algún cemento, pegan la chispita.