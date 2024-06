Lynda Díaz habla de sus problemas con “Coco” Roper: “Suficiente es suficiente”

Lynda Díaz habló abiertamente de los problemas familiares que vive por la publicación del libro de su hija, Nicole “Coco” Roper, mediante un live de Instagram.



Este jueves, la modelo envió un fuerte mensaje a los seguidores de Roper, de quienes, denuncia, ha recibido mensajes de odio en los últimos días.



Díaz resaltó que ama a todos sus hijos por igual y que pese a que Roper “ha mentido” en su libro, a la única persona a la que le guarda resentimiento es a su exesposo, padre de Nicole y Linda Liz.

​"Yo a mi hija la amo y la adoro y donde esté le mando siempre amor. Yo llevo con Nicole desde los 12 años batallando cosas muy fuertes y no voy a compartir, no voy a enviarle esa ola de odio que la 'Gordita' me está enviando al exponer estas cosas.



"En estos días, le ofrecí ayuda. Me cuestiono qué más puedo hacer. Nicole no es una niña de 10 años, es una mujer de 30. Ella vive en Texas y yo en Orlando, no puedo traérmela porque sí, ella decide por su vida. Pese a todo esto, a la única persona que le guardo rencor es a mi exesposo por todo lo que nos hizo y violar a mis hijas", subrayó.