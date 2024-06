Lynda Díaz confiesa que no se siente cómoda cuando visita a “Coco” Roper

La modelo y socialité, Lynda Díaz, habló abiertamente de los problemas que enfrenta tras la publicación de la autobiografía de su hija Nicole “Coco” Roper, titulada Mírame.



Díaz indicó que el fin de semana estuvo en Texas, en la casa de su segunda hija, y que el trato fue el mismo de siempre: “malo”. Explicó que es una situación que vive desde hace mucho tiempo, que Roper no se deja ayudar y hasta se siente incómoda en su hogar.



Lynda, quien vive en Florida, viajó con su hija menor, Tiffany, a visitar a “Coco”, aunque cuando llegaron notó que ella estaba indispuesta, por lo que se enfocó en su nieta, Ellie.

Pasado el fin de semana, Lynda y Tiffany tomaron un Uber de la casa de Roper al aeropuerto, tiempo que la joven de 29 años aprovechó para hacer un live con su comunidad, Coco Strong, en el que contó todo lo que vivió por la visita y “hablando mal de su hermana mejor”, según dijo Díaz en su en vivo.

La motivadora y maquillista tildó a su hija de manipuladora, ya que dice que utiliza su comunidad para hacer un reality de su familia y que eso no está bien, pues afecta a sus hermanos y a ella misma.

​“Yo también, como ser humano, estoy cansada de lidiar con la situación. Mi esposo me comentaba que no ha habido una sola vez que llegue de Texas y que no me vea triste o que llore", resaltó.