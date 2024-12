LuisGa de Los Ajenos y Toño de El Gatillazo, los hermanos detrás de la ‘Cumbia del revolcón’

La temporada de fin de año trae una sorpresa musical que combina talento, tradición y el poder de los lazos familiares. LuisGa Loría, líder de Los Ajenos, y su hermano Toño Loría, vocalista de El Gatillazo, unen sus voces y estilos en la Cumbia del Revolcón, la canción oficial de Toros Teletica 2024.

Este tema promete convertirse en la banda sonora de las celebraciones decembrinas.



El proyecto no solo reúne a dos grandes exponentes de la música costarricense, sino que también resalta la complicidad y conexión que existe entre los hermanos Loría.

​"Desde pequeños compartimos una pasión por la música que nos inculcó nuestro papá. LuisGa coleccionaba discos y me los mostraba. Me decía: ‘Escucha’, y poco a poco me fue empapando de todo lo que él amaba. Ahora, trabajar juntos en este proyecto es como volver a esas tardes en casa, pero con un enfoque más profesional y creativo", comenta Toño.