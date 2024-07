Locutor y productor de Teletica Radio nominados a premios ‘One Voice Conference’

El locutor Douglas Hernández y su compañero de Teletica Radio, Allan Murillo, quien labora como productor, fueron nominados a los prestigiosos premios One Voice Conference en la categoría Anuncio de Servicio Público (para radio) con mejor interpretación.



Se trata de un anuncio especial que se realizó el año pasado para la Fundación Geovanni Vásquez en el marco de Semana Santa, con el fin de que los conductores no manejen utilizando el celular.



​"Este proyecto fue una petición de don Gabriel Chacón. Salió el año pasado para radio, pero estuvo al aire este año. Se adaptó para televisión también. Yo escuché que abrieron esta categoría para locución en español y pensé en enviarlo, creo que la fecha límite era el 15 de junio. Lo envíe y hoy una colega me informó que fuimos nominados. Estamos muy emocionados, porque competimos con grandes proyectos sociales como Save The Childen.



Por su parte, Murillo mencionó que a ellos solo les enviaron el track, una especie de guion y la parte creativa sí fue trabajo de ambos.

La premiación se realizará el 11 de agosto en Dallas, Texas, Estados Unidos, y hasta esta ceremonia se darán a conocer los resultados.



"Fue una noticia muy feliz, estamos muy emocionados y sabemos que fue por ese trabajo en equipo. Conozco a Allan desde hace años y sé la clase de profesional que es. Me gusta que nos nominen a los dos porque muchas veces no se le da la visualización a esa persona que te dirige en cabina. Si Allan no hubiera pensado en los efectos de sonido, en qué va aquí, qué suena allá, probablemente la intención de mi voz no sería la misma y no hubiéramos logrado algo tan lindo", subrayó Douglas.