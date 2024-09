La historia del pianista tico que estudió en Juilliard y persigue su sueño en Francia

Pablo Esquivel es un joven costarricense de 24 años, quien, desde los 17, supo que ser pianista era su razón de ser.



Tres años después de descubrir esta pasión, entró a Juilliard, por lo que él y su familia se mudaron a Nueva York. Ahora el joven perseguirá su sueño en Francia, junto con un nuevo equipo de trabajo.



Teletica.com conversó con Esquivel sobre su trayectoria y cómo surgió ese amor por la música.

​"El primer piano me lo regaló mi abuelo, que es francés. Mi mamá sabe tocar piano, entonces ahí empezó mi pasión. Recuerdo que me gustó mucho tocar piano y vi una película, 'August Rush', de un niño que tocaba piano y quería ir a Juilliard, ahí empezó mi sueño. Lo intentamos y lo intentamos hasta que a los 10 años me aceptaron, entonces toda mi familia y yo nos mudamos a Nueva York para que yo estudiara. En estos tres años que estuve en Costa Rica, antes de irme a Estados Unidos, toqué en Francia y hasta con la Orquesta Sinfónica. Estudié de los 10 a los 18 en Juilliard, piano clásico. Luego descubrí otra pasión, como a los 15 o 16 años, la composición musical.

El músico contó que hace tres años regresó al país porque quería seguir con su música, aunque también le apasiona la Psicología.

​"Me vine para Costa Rica a estudiar Psicología y me encanta. No he dejado de lado el piano, de hecho acá mismo empecé a trabajar con un nuevo grupo con el que me iré a Francia el 9 de setiembre, lo que queremos es grabar un nuevo álbum. Estaremos allá por, más o menos, un mes; pero es definitivo que quiero volver a Costa Rica", acotó.