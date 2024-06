Keyla Sánchez: "Si hubiera sido cantante, mi nombre sería 'Keyla G'"

La presentadora de Calle 7: La Revista, Keyla Sánchez, reveló a sus seguidores que no duda que en otra vida ella fue cantante, y que su nombre artístico hubiera sido Keyla G. Lo hizo durante una historia que compartió recientemente, mientras se probaba varias pelucas de diferentes tonalidades y señalaba que el color rosado le queda bien y le encanta.

"Esta me encanta, digamos si yo… bueno yo en otra vida fui cantante entonces Keyla G, sería así, rosada, este sí me gusta; a mí sí me va este tono", expresó Sánchez.

Para interactuar con su audiencia, ella creó una encuesta donde sus seguidores podían votar si les gustaba o no el look de Keyla G, pero el 69% de los encuestados votó en contra. Al finalizar, mencionó que era mejor no inventar y que se quedaría con su tono actual (ver video adjunto).