Kevin Montero, el artista emergente que quiere limpiar el nombre de Barranca

“Yo quiero que Barranca sea conocido por el talento que hay y no por los asesinatos, balaceras y adicciones con las que siempre se asocia”: ese es el propósito de Kevin Montero, un artista emergente oriundo de este distrito puntarenense.



El joven, de 26 años, trabaja en una empresa multinacional y aunque tiene un título profesional de la Universidad de Costa Rica (UCR), su sueño musical es mucho más fuerte.



Para Montero, la música siempre ha sido la escapatoria a problemas familiares y sociales que ha enfrentado

​“La música siempre ha sido como mi terapia y no quiero salir de Barranca (vive ahí); por eso, porque quiero que niños me vean y piensen que quieren hacer lo que yo hago. Si ahorita busca en Google 'Barranca', le van a aparecer noticias de muertes y algo de mi música, ese es el giro que quiero darle", dijo en una entrevista con Teletica.com.

Hace unos días, estrenó su tema Casi al 100, el cual es parte de una nueva propuesta musical que pretende adentrarse en la música regional, con lo que es pionero de la música regional en las generaciones más jóvenes.







Montero viene trabajando con gran pasión y entrega su carrera profesional en la música, dejando ya muy buenas impresiones a quienes le conocen, escuchan y apoyan su increíble talento, ya que a inicios de año trabajó un material en colaboración de los reconocidos cantantes Elena Umaña y Gregory Cabrera.



Esta nueva propuesta musical titulada Casi al 100 ya es de las favoritas de muchos, puesto que con tan solo dos semanas de estreno en plataformas digitales se posiciona entre el top 20 de Spotify Costa Rica.



El productor del tema fue Magic on the beatz, quien también fue el encargado de los arreglos y mezcla.



El video se realizó bajo la dirección de Marco Carballo, utilizando como locación principal una propuesta diferente e innovadora, ya que se filmó en un consultorio real de psicología ubicado en Curridabat. Ahí participó la modelo Adriana Abarca, quien en la historia del videoclip no solo será su médico tratante, sino también la supuesta exnovia a quien él visita en busca de ayuda y desahogo por lo vivido con la relación fallida y no superada.



Este single se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en emisoras nacionales.



Montero finalizó diciendo que espera sacar nueva música pronto y también desea recibir clases de canto.