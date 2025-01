Kenia Os y Peso Pluma: ¿un romance como el de Nodal y Ángela Aguilar?

Uno de los escándalos más sonados del 2024 fue la confirmación de la relación entre el mexicano Christian Nodal con la reconocida cantante Angela Aguilar, días después de que Nodal confirmara su ruptura con la argentina Cazzu, con quien tuvo una bebé.

La polémica se generó por el poco tiempo que transcurrió entre la ruptura y la confirmación de la nueva relación de Christian, cuando su hija Inti todavía era una bebé. El triángulo amoroso generó todo tipo de comentarios y reacciones, sobre todo contra Aguilar, pues Cazzu y la intérprete de Qué Agonía eran amigas.

En los últimos días, han surgido rumores de una relación entre los mexicanos Kenia Os y Peso Pluma, ex de la argentina Nicki Nicole, quien es amiga de Os. ¿Será que se repite la historia? Los internautas y medios aztecas afirman que sí, y ya llaman a la mexicana "Kenia Aguilar", mientras otros usuarios señalan que hay muchas diferencias entre ambas situaciones.

Kenia la nueva Ángela Aguilar?

No sean ridiculos, Peso Pluma no estaba ni casado ni con hijos, No dejo a una mamá en pleno postparto.

Ya se que tampoco el Nodal estaba casado pero me vale popo.

Anitta tambien se lo bajo a Nicki nicole,

No lo olviden. 🤞 pic.twitter.com/E7wm9Vojb8