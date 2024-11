¡Continúa la polémica! Nodal sale a defender a Ángela Aguilar de “Cazzu”

En una reciente entrevista con ABC, la cantante mexicana, Ángela Aguilar, dijo que la historia contada por los medios de comunicación, sobre cómo inició su romance con Christian Nodal, no es cierta y que nunca se trató de una infidelidad.

“Creo que no conocen ni un 5% de la historia. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, estamos en la misma página. A nadie se le rompió el corazón y tenemos la conciencia tranquila”, aseguró la hija de “Pepe” Aguilar.

Ante estas declaraciones, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como “Cazzu”, salió a defender “su integridad” y contó que para ella fue una sorpresa que su expareja, en menos de dos meses, formalizara una relación y se casara con otra persona, ya que ella se dio cuenta del romance de Aguilar y Nodal por la prensa internacional.

​“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta, y que yo estaba en pleno conocimiento; se sugiere que yo formé parte de un plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira.

“A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Hubo la pregunta de ‘¿hay alguien más?’. La respuesta fue no, yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de redes, de cosas", narró la intérprete de 'Jefa'.