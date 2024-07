Jueza anula juicio de Alec Baldwin por supresión de pruebas

La justicia anuló el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario, este viernes, con base en supresión de evidencias, en un sorpresivo giro del proceso que buscaba esclarecer la responsabilidad del actor en la tragedia que enlutó al set de “Rust”.



Baldwin, de 66 años, estaba en el banquillo de los acusados por la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, fallecida en octubre de 2021 durante el rodaje de la cinta de vaqueros.



En un ensayo, el actor sostenía un revólver Colt .45 del cual fue descargada la bala que mató a Hutchins, e hirió al director de la película.



Con apenas dos días de acción en el juzgado de Santa Fe, sus abogados presentaron una moción para anular el proceso con perjuicio argumentando que el Estado les escondió evidencia potencialmente clave del caso.



La moción fue debatida en detalle este viernes, sin la presencia del jurado.



Tras tensos interrogatorios a personas relacionadas con cargo de la pericia que abrieron dudas sobre el manejo de dicha evidencia y la parcialidad de la fiscal Kari Morrissey, la jueza Mary Marlowe Sommer puso fin al caso.



“La retención voluntaria de esta información por parte del Estado fue intencionada y deliberada”, dijo Sommer.



“Si esta conducta no alcanza el nivel de mala fe, ciertamente se acerca tanto a la mala fe como para mostrar indicios de un perjuicio flagrante”.



“La descubierta de una violación del Estado inyectó un retraso innecesario e incurable en el juicio”, agregó. “Su moción para anular el caso con perjuicio es concedida”, falló.



Baldwin explotó en llanto y abrazó a sus abogados.



En el fondo, su esposa, Hilaria, también irrumpió en lágrimas.



“Esto terminó”

El argumento de la supresión de evidencias surgió el jueves cuando Alex Spiro, el abogado de Baldwin, interrogaba a la perita forense Marissa Poppell sobre la recepción tardía de un set de balas que no fue sometido a revisión de la defensa.



La criminalista confirmó haber recibido la munición de manos de un expolicía quien aseguró que estaban relacionadas con el caso. Bajo instrucciones, estas balas no fueron analizadas ni categorizadas como evidencia.



Poppell se contradijo en varias ocasiones, lo que generó dudas sobre la veracidad de su testimonio y del manejo de las mismas.



La detective a cargo del caso, Alexandria Hancock, confirmó este viernes ante la corte que la fiscal Kari Morrissey estaba presente en la reunión en la cual los investigadores decidieron que las balas no eran evidencia relevante, por lo que serían archivadas en paralelo.



Morrissey se ofreció de inmediato a testificar bajo juramento, en una aparente tentativa de recobrar credibilidad, derivando en un nuevo giro dramático en el caso que vio a la defensa de Baldwin interrogar a la fiscal del caso.



La fiscal defendió la decisión de desestimar la nueva evidencia afirmando que las balas eran diferentes a las que fueron encontradas en la escena del crimen, y que estaban en otro estado durante el rodaje.



Pero Spiro abrió huecos en su testimonio ante la corte sobre la evidencia en cuestión, para luego inquerir: “La verdad es que no te gusta el señor Baldwin, ¿no es cierto?”.



“Eso es completamente falso”, respondió Morrissey, yendo al punto de decir que le gustaban sus películas e ideas políticas.



La anulación con prejuicio debe ser el punto final del proceso para Baldwin, de acuerdo con el profesor Carl Tobias, de la Universidad de Richmond.



“En el lado criminal, creo que esto terminó. Los fiscales podrían tratar de volver con una apelación extraordinaria. Pero no creo que ningún tribunal de apelaciones concuerde con la Fiscalía”, dijo.



“Un plan perfecto”

Desde el comienzo del juicio, la narrativa de la defensa de Baldwin fue que la policía no investigó exhaustivamente el caso y se apresuró en centrarse en el reconocido actor.



Spiro trajo a colación en sus argumentos iniciales el miércoles que, mientras realizaba pericias, el FBI dañó irreparablemente el revólver Colt calibre .45 que hirió mortalmente a Hutchins.



Lo cual les impedía comprobar la versión de Baldwin que las autoridades cuestionan: que el arma se disparó sin que él apretara el gatillo.



“Fue un plan perfecto”, dijo este viernes el abogado, infiriendo que la destrucción del arma y la supresión de evidencias fueron intencionales para perjudicar a su cliente.



La investigación del caso nunca precisó cómo las balas reales entraron en el set de rodaje, algo prohibido bajo los estándares de la industria.



Hannah Gutierrez, la armera de la cinta, fue enjuiciada y declarada culpable este año por el caso, lo que le rindió una pena de 18 meses de cárcel.



Resta ver si la anulación puede desencadenar un efecto en su caso.