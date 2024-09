Estos son todos los conciertos cancelados o reprogramados en el Santiago Bernabéu

El pasado fin de semana, el Real Madrid anunció la suspensión temporal de los conciertos programados en el estadio Santiago Bernabéu porque los vecinos de la zona se quejaron de la filtración del sonido, luego de las últimas remodelaciones que se le hicieron al recinto.



Según el comunicado oficial emitido por el club español, los eventos que no sean futbolísticos quedan cancelados hasta que se pueda garantizar una insonorización, trabajos que estarían listos hasta el verano de 2025.



Entre las actividades masivas que se cancelan, destacan dos conciertos de Aitana, el 28 y 29 de diciembre; ambos ya fueron trasladados al 27 y 28 de junio de 2025.

​"Llevo en shock unas horas. Por motivos ajenos a mi equipo y a mí, me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos en el Bernabéu se tienen que cancelar o posponer meses", escribió la artista en sus redes sociales.

Otra de las artistas afectadas es Lola Índigo, quien logró su primer sold out del Bernabéu a principio de año y visitó Costa Rica hace un mes. Índigo tenía previsto actuar el 22 de marzo, pero no se sabe si se reprogramará la fecha o si se cancelará el evento.



Otro show importante es el Music Bank World Tour, considerado el mayor espectáculo de K-Pop, que estaba programado para el 12 de octubre. En este caso, el concierto ha sido cancelado.



Al igual que Aitana, el español Dellafuente indicó que su concierto será reprogramado, ya que estaba agendado para el 15 de noviembre.



En el último año, este estadio ha albergado grandes espectáculos como Mañana será bonito de Karol G y The Eras Tour de Taylor Swift.

Al ser un recinto tan importante en el mundo del entretenimiento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de seguir colaborando con el Real Madrid para solucionar el problema lo antes posible y no afectar a más artistas y sus giras.