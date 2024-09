‘Fans’ de Morat tendrán nueva oportunidad de asistir a su concierto en Costa Rica

La banda colombiana Morat llegará al Estadio Nacional, el próximo 18 de octubre, con su gira Antes de que amanezca. Aunque ya no quedaban entradas para la ansiada cita, Adrián Gutiérrez, director de Jogo, en conversación con Teletica.com, anunció que “muy pronto” habilitarán más boletos.

El anuncio oficial se realizará a través de las redes sociales de la productora, esta misma semana.



Los primeros tiquetes salieron a la venta el 7 de marzo anterior, para tarjetahabientes AMEX. La venta general inició el 16 de marzo y en cuestión de horas se agotaron. La plataforma de venta es eticket.cr.



Exitosa carrera

La banda sigue cosechando éxitos en este 2024. La gira con la que llegan al país consta de 20 fechas en 13 países; comenzó en España, el pasado mes de junio.



La semana pasada estrenaron la canción Por si no te vuelvo a ver, tema que rescata la esencia de los himnos de estadio característicos de las bandas de rock ochenteras.

​"'Por si no te vuelvo a ver' trata de aprovechar y disfrutar el momento, como ese verano en una playa de Andalucía que no quieres que acabe y en el que te enamoras de esa persona con la que vas a estar solo unos meses. Lo importante no es reprimirte para no sufrir cuando ese idilio acabe, si no crear recuerdos y vivencias que si durarán para siempre en tu mente y que formarán parte de ti", explicó la agrupación en el comunicado de prensa.