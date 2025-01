Elizza Naranjo, la tica que ganó popularidad luego de que “Tapón” reaccionara a su música

Elizza Naranjo, cuyo nombre completo es Elizabeth Naranjo Hernández, es una cantante costarricense, oriunda de Moravia. Aunque su carrera musical comenzó en 2021 con el lanzamiento de su sencillo Cuarzo rosa, fue a partir de 2023 que su nombre empezó a ganar popularidad, gracias a una inesperada reacción del reconocido artista costarricense “Tapón” en una de sus canciones.

La artista pop, radicada en Canadá, ha continuado sorprendiendo a su creciente público. Este jueves 9 de enero, lanzó su más reciente sencillo, titulado Rosas, un tema que combina diversión, sarcasmo y una dosis de realidad sobre las relaciones de pareja. La canción estará disponible en todas las plataformas digitales.

​“Me pasó con un ex, que literal me había comprado un regalo de Navidad y me cortó antes de dármelo. Hoy me río, pero en su momento fue un poco extraño porque íbamos muy bien. Tal vez, después de escuchar la canción me lo envíe (risas). El video oficial saldrá el 23 de enero y fue elaborado por la productora Angélica Fallas, conocida como Geka", comentó.