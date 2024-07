Elena Correa enfrenta dura prueba: regresa al país con las cenizas de su padre

La exreina de belleza y cantante, Elena Correa, compartió una triste noticia el sábado anterior, por medio de sus redes sociales: su padre, Gustavo Correa Saldarriaga, falleció.

Según el posteo de la modelo, él se encontraba en Colombia recibiendo un tratamiento; pero, lamentablemente, no pudo contra la enfermedad que padecía.

En este duro momento, Teletica.com conversó con Correa, quien explicó que este miércoles regresará a Costa Rica con las cenizas de su padre, ya que pretenden realizarle una misa y un homenaje.

​"Gracias, papito, por ser mi papá, por darme la alegría de verte recuperarte estos días y por darme la esperanza de llevarte a Costa Rica nuevamente, no sabes lo feliz que estaba de que podías vivir nuevamente conmigo para que desayunáramos juntos, para que me aconsejaras y me dieras tu bendición todas las noches.