Duras críticas en México a 'Emilia Pérez', película sobre una narco trans mexicana

Emilia Pérez triunfó este domingo en la 82ª edición de los Globos de Oro, que se entregaron en Los Ángeles.

Llegó a la cita como el filme con más nominaciones, y no solo se llevó el premio a la mejor película musical o de comedia, también se impuso en la categoría de las cintas de habla no inglesa.

Además, la estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña fue reconocida como mejor actriz de reparto por su interpretación en la cinta de una abogada que acepta ayudar a un capo del narco mexicano a someterse a una operación de reasignación de sexo para empezar una nueva vida como mujer.

Dirigida por el francés Jacques Audiard, se estrenó en mayo el Festival de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado y el de mejor actriz para el elenco femenino. Con ello, Karla Sofía Gascón se convirtió en la primera mujer trans en llevarse este galardón.

Y se espera que su éxito internacional tenga eco en las nominaciones a los Oscar que se anunciarán el 17 de enero.

"En busca de Emilia Pérez" es la gran apuesta de Netflix para los Oscar.

Sin embargo, en México, el país donde se desarrolla la trama de Emilia Pérez, es donde quizás más críticas negativas ha acumulado la película.

Y todo sin que el filme si quiera se haya estrenado oficialmente en las salas de cine o en las plataformas del país, como sí ocurrió en el resto del mundo.

"Irónicamente, el país del que está hablando la película, es el último al que llegará", dice la crítica de cine mexicana Gaby Meza.

Sus extraños diálogos

Los comentarios negativos sobre la película que más impacto tuvieron en México fueron los del actor y productor mexicano Eugenio Derbez.

En una entrevista con Gaby Meza, el actor hizo notar lo raro que suenan los diálogos de la película para los mexicanos.

Derbez señaló en particular el acento de Selena Gómez, quien es de ascendencia mexicana, pero no habla español.

Para Derbez, el problema radica en que esta es una producción hecha por extranjeros y que está siendo muy bien recibida entre el público no hispanohablante, al que le pueden pasar desapercibidos los matices del habla mexicana.

"Si tú ves una película rusa o una alemana, que está subtitulada al español, y ves a alguien que dice [hace mímica de acento alemán], tú dices: 'Mira, qué interesante'. Pero no te están dando cuenta cómo dice 'Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste a mi casa'", dijo Derbez en la charla con Meza.

En el caso de Gómez en particular, desde sus primeros diálogos en la película rápidamente se revela el hecho de que el español no es la primera lengua del personaje.

En cualquier caso, para Derbez la interpretación de la estrella del pop "es indefendible".

"Yo estaba viéndola con gente que nos volteábamos a ver y decíamos 'wow, ¿qué es esto?", afirmó Derbez.

"No puedo creer que nadie esté hablando de esto", decía yo. "Siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español, y no se están dando cuenta".

Sus palabras se viralizaron y le generaron una avalancha de críticas al actor y productor mexicano.

La propia Selena Gómez respondió diciendo que entendía las críticas y aseguró que su pronunciación fue lo mejor que pudo hacer con el poco tiempo que tuvo para prepararse.

"Eso no quita cuánto trabajo y corazón se puso en esta película", expresó.

Poco después, Derbez pidió perdón por sus palabras: "Realmente me disculpo por mis comentarios imprudentes. Son indefendibles y van en contra de todo lo que represento", escribió.

La directora de casting de la película, Carla Hool, explicó que le advirtió al director Jacques Audiard sobre el acento de Gómez y Saldaña, y este incluyó en el guion que los dos personajes que interpretan no son mexicanos.

Netflix La directora de casting aseguró que sugirió al director incluir alguna aclaración de que algunos de los personajes del filme no eran mexicanos de nacimiento.

Gaby Meza señala que, precisamente, una primera fuente de críticas a la película en México fueron los clips que han circulado en internet y que muestran el acento y la pronunciación de las protagonistas.

"A muchas personas lo que les llega son memes o clips del acento y la voz en español, los diálogos que no son mexicanos", señala Meza.

"Pero lo que dijo Eugenio Derbez tiene mucho sentido, porque si tú eres ajeno a una lengua, no puedes entender los matices de una interpretación", apunta.

"Si veo una película japonesa, quizás me parezca una buena actuación, pero no puedo entender la intención de las palabras, si la entonación es correcta o no, o los matices, porque no hablo ese idioma", añade.

De México… sin mexicanos

Otra de las grandes críticas a la película en México se ha centrado en el casting.

De los personajes principales, solo uno, el de Epifania Flores, es interpretado por una actriz mexicana, Adriana Paz.

En entrevistas, la directora de casting Carla Hool indicó que las primeras audiciones las hicieron en México y después las abrieron a otros países de América Latina, España y Estados Unidos.

Según dijo, al final Gascón, Saldaña y Gómez fueron las más adecuadas para los papeles protagónicos.

"Audiard miraba a todas por igual. Él no estaba diciendo que quería una actriz de nombre. Él sólo quería la mejor actriz para el papel. Y terminaron siendo Selena y Zoe", aseguró Hool.



Adriana Paz es la única actriz mexicana entre los protagonistas del filme.

Para algunos en México, el hecho que de que la directora de casting dijera que no pudo encontrar actrices en México para los papeles principales fue también motivo de críticas.

La propia actriz Karla Sofía Gascón salió a defender su trabajo y la película en un mensaje en X.

Pero el hecho de que calificara como "cuatro gatos" a los críticos de la cinta despertó aún más ataques.

Quiero dar las gracias a todo México y a los mexicanos, sé perfectamente que todo este odio injustificado no parte de ustedes, simplemente son cuatro gatos con muchossss y variados intereses de por medio. Es más, la prueba la van a tener el día del estreno con las salas llenas y… pic.twitter.com/OhtsJnjAUB — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) December 18, 2024

"Cada declaración del elenco y el crew [equipo] de Emilia Pérez es más ofensiva que la anterior y delata descaradamente la manera tan despectiva y desdeñosa en la que piensan sobre México", escribió el usuario Luis Ruiz en la red social X.

Para Gaby Meza, este es otro punto que hace que la película genere "resistencia" en México.

Pero para ella, tanto los acentos de las actrices, como el guion o la ausencia de actrices mexicanas son problemas menos importantes que la manera en la que el filme presenta la realidad de la violencia del narco y de los desaparecidos en México.

"Insensible"

En la trama, el cambio de género de Emilia Pérez viene acompañado de una transformación de conciencia: el excapo del violento mundo del narcotráfico crea como Emilia Pérez una organización para hallar a los desaparecidos en México.

La forma en la que es abordado el tema ha generado múltiples críticas en México, al ser un asunto muy sensible en un país con más de 100.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

"Asumir que, al llevar a cabo su transición, el macho salvaje y cruel que ha ordenado cientos de asesinatos se transforma de pronto en una mujer empática y comprometida con los más débiles supone un malabarismo narrativo imperdonable", expresó el escritor mexicano Jorge Volpi en una columna de opinión del diario El País.

"A la postre, la redención de Emilia Pérez resulta tan falsa —y tan irrespetuosa para el espectador— como el acento de Selena Gómez o el falso empeño de Audiard por abordar, sin el menor conocimiento o empatía, el doloroso tema de los desaparecidos en México", añadió.

Al ser preguntado, el director de la película reconoció que no investigó mucho la realidad de este tema en México.

"Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco", dijo en unas declaraciones que solo echaron más leña al fuego.



Muchos en México han criticado el uso "insensible" de la tragedia de los desaparecidos en el musical.

Para Gaby Meza, la película se percibe en México como "una explotación de una tragedia actual en México, del narcotráfico y de los desaparecidos por la violencia, en pos de generar un producto de entretenimiento".

"Y uno puede pensar que hay muchas series de narcos, que se apropian de temas de la narcocultura para contar historias...

"La diferencia aquí tiene que ver con todo lo que conjugan los elementos: un director francés que ha dicho que no estudió México porque lo que sabía era lo que tenía que saber; una directora de casting que dice que buscó a gente en México, América Latina y EE.UU. pero que al final lo más fiel eran las actrices que quedaron seleccionadas; que la película intente empatizar con las víctimas de desaparición y plantee que un personaje que se arrepiente y ahora es bueno", detalla Meza.

A pesar de todo esto, Meza considera que es valioso que un director le haya dado un enfoque novedoso a un tema complejo como el del narcotráfico y la violencia, más si se trata de un musical.

"Es bien importante que cada persona se forme su propio criterio.

"Es muy válido que en México haya gente a quien le guste la película, que piense que retrató bien (el país), que no es insensible. Y también es válido que haya quienes digan todo lo contrario, que no representa a México.

"La maravilla del cine es que cada persona puede interpretarlo a su manera".