Destituyen a fiscal que otorgó custodia temporal de nieto a Maribel Guardia, según Tuñón

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño José Julián, de 6 años, suma un nuevo capítulo: ahora la nuera de la costarricense denuncia irregularidades en el proceso y la destitución del fiscal involucrado.



La joven, de 28 años, emitió un extenso comunicado en su perfil de Instagram, en el que expresó su profunda angustia por la separación de su hijo, tras una denuncia presentada por la actriz tica.

Tuñón asegura que el proceso fue manipulado y que el fiscal responsable de otorgar la custodia temporal a Guardia fue destituido, recientemente, por presuntos actos de corrupción.

En su mensaje, la mamá del niño narró cómo desde el martes pasado fue apartada de José Julián, luego de que Guardia presentara una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.



Tuñón afirmó que la denuncia fue una “sorpresa absoluta” y señaló que pudo haber sido planeada estratégicamente. Subrayó que, antes de presentarla, Maribel Guardia nunca manifestó preocupación por la crianza de su nieto ni hizo sugerencias sobre su rol como madre.



También aseguró que el proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la falta de notificación previa sobre las medidas restrictivas.



Ante estas circunstancias, los abogados de la expareja de Julián Figueroa trabajan en revertir la situación. Exigirán la anulación del proceso debido a las dudas generadas por el actuar del fiscal y las supuestas irregularidades detectadas.



Imelda reconoció el amor de Maribel Guardia por su nieto, pero cuestionó los motivos detrás de la denuncia. A pesar de ello, confía en que el conflicto pueda resolverse.



Por su parte, Guardia ha manifestado que su decisión se basó en el bienestar del menor. A través de sus redes sociales, explicó que la Fiscalía y el DIF determinaron que el entorno más adecuado para José Julián, de manera temporal, era con su abuela, mientras se realiza la investigación.

Guardia insistió en que no busca reemplazar a la madre del niño, pero considera fundamental garantizar un ambiente seguro para su desarrollo.



Esta disputa continúa generando interés. Mientras se espera que las autoridades definan el futuro del menor, ambas partes han manifestado su amor por José Julián y su intención de velar por su bienestar, pero el niño seguirá con su abuela paterna, Maribel Guardia.



Este fue el mensaje completo publicado por Tuñón, la tarde de este lunes, vía Instagram.

“A los medios de comunicación:



“Quiero compartir con ustedes la profunda angustia, tristeza y preocupación que estoy viviendo, así como el impacto y daño psicológico de una agresión física hecha sobre una madre en presencia de su hijo, tras la denuncia promovida por Maribel Guardia en mi contra ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes y que derivó en que, desde la madrugada del pasado martes, mi hijo fuera alejado de mí.



“Lo que aquí expongo no es una defensa ni un intento de debatir los hechos que, en su momento, desmentiré ante las instancias legales correspondientes. Sin embargo, sí siento la necesidad de aclarar ciertas situaciones que se han publicado como verdades absolutas, retratando tanto a la abuela como a mí, de formas que no corresponden a la realidad.



“Tras la dolorosa pérdida de mi esposo, Julián Figueroa, en 2023, el amor por mi hijo nos unió a Maribel y a mí en medio del duelo. Decidí, de manera libre y amorosa, mantener la dinámica y el entorno que mi hijo conocía, es decir, la unidad familiar, agradeciendo de corazón que como madre y abuela pudiéramos apoyarnos mutuamente por el bienestar de los tres.



“Quiero enfatizar que, antes de esta denuncia, Maribel nunca manifestó preocupaciones respecto a la crianza de mi hijo ni me planteó sugerencias sobre mi proceder como madre. Mi papá nos visitaba continuamente en su casa y si hubiera sido el caso, jamás tuvo el valor moral de decirle lo que supuestamente ocurría. A finales del año pasado, mi hijo y yo estuvimos fuera de su casa durante un mes, en el cual, en el supuesto de existir un maltrato sobre mi hijo, hubiera sido una preocupación genuina, era el momento de denunciarla y así evitar que fuera a suceder un incidente fuera de su conocimiento. En ninguno de esos momentos hubo la más mínima desconfianza sobre mi capacidad en el cuidado de mi hijo que hoy pretenden manifestar como motivo de una denuncia que con tan solo unas manifestaciones sin evidencia probada fue el detonante para que me separaran de mi hijo.



“Esta denuncia fue una sorpresa absoluta para mí, aunque considero que fue planeada con tiempo y estrategia. No obstante, no dudo del amor que Maribel siente por mi hijo. Aunque los acontecimientos actuales sean dolorosos y pueden ser indicio de otros intereses, estoy convencida de que el amor todo lo trasciende. Confío en que Maribel sabe que las acusaciones presentadas ante la autoridad no reflejan la realidad que vivimos juntas en su casa, y mucho menos las versiones malintencionadas que algunos comunicadores han propagado sobre mí, violentándome como madre y mujer, afectándome en muchas áreas de mi vida, y que además, pueden afectar a mi menor hijo.



“Cabe señalar que el titular de la Fiscalía que se prestó para dictar la medida de protección de dejar a mi hijo al cuidado de su abuela de manera provisional fue destituido el reciente fin de semana por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias, en un caso similar al mío, en el cual procedió ignorando el interés superior de mi hijo así como todos los derechos de una madre en una serie de omisiones y atropellos, que evidencian el ‘modus operandi’ de la Fiscalía.



“Mis abogados exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organizacional que sustenta sus decisiones, quienes obligaron tanto a mi hijo como a mí a aceptar decisiones parciales, haciéndonos creer que así se protegía el bien de ambos y privándome de un derecho tutelado, la Fiscalía no me sometió a exámenes psicológicos ni toxicológicos correspondientes, a pesar de que para que no me quitaran a mi hijo los solicité o bien, tomaron en cuenta a mis familiares como cuidadores provisionales y sin la debida notificación previa de las medidas restrictivas, aún más, sin informarme que mi hijo sería retirado de las instalaciones por Maribel Guardia, mientras esperaba vanamente en la madrugada su entrega, hechos que me conducen a pensar que puede tratarse, más que una primera intención de la protección de la integridad de mi hijo, una acción de daño hacia mi persona y desgraciadamente también para mi hijo que he extrañado durante casi una semana.



“Confío en Dios, en la acción de una justicia real y que la Fiscalía comprometida con la sociedad a quien manifiesta servir, así como en el derecho que mi hijo tiene a vivir rodeado del amor sano que tanto su madre como sus abuelos pueden ofrecerle”, finalizó.



