Video: Maribel Guardia responde a señalamientos de su nuera

Maribel Guardia, la reconocida cantante y actriz costarricense, ha compartido detalles sobre la denuncia que presentó contra su nuera, Imelda Tuñón. La noticia trascendió el martes pasado, luego de que Guardia publicara un mensaje en sus redes sociales confirmando que había tomado esta medida por “el bienestar” del menor. La situación ha generado una serie de reacciones, especialmente de parte de Tuñón, quien no dudó en atacar a su suegra en redes sociales.



Según la joven de 28 años, todo comenzó cuando ella y su hijo se mudaron de la casa de Maribel, buscando un espacio propio para vivir y educar a su hijo en un ambiente diferente. Tuñón continuó afirmando que, en su opinión, su suegra había tomado una decisión injusta, acusándola de ser “la persona más mala que conoce”. Además, aseguró que planeaba demandarla y solicitar una orden de restricción.

Maribel Guardia ofreció sus declaraciones. La actriz explicó en detalle lo ocurrido, manifestando su preocupación por su nieto, José Julián.

​"A todos mis amigos, a la gente de la prensa y a quienes me han dado tantas muestras de cariño, quiero contarles que ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades, la Fiscalía de Defensa de los Niños y el DIF, terminamos a las 5 de la mañana de hoy. Mi nieto está conmigo. Me lo entregaron como a las 7 de la mañana. Por razones obvias, permanecimos en un recinto distinto al de la familia materna de mi nieto", detalló.

Guardia explicó que, tras varias entrevistas y análisis realizados por los especialistas, se determinó que José Julián debía quedarse de manera temporal con ella, por un periodo de 10 días, mientras se llevaba a cabo la investigación.

​"No se me ha concedido la guardia y custodia. Estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Sin embargo, él necesita una madre sana y plena de sus facultades", afirmó Maribel.

La actriz también mencionó que no pretendía suplir el lugar de su hijo, Julián Figueroa, quien fue el amor de su vida.

Además, Maribel dejó en claro que su postura no era en contra de la madre del niño, pero subrayó que la situación era delicada.

​"Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor. Además, estoy impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación", agregó.