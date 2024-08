De Lady Deadpool a 'It Ends With Us': Blake Lively sigue brillando en la pantalla grande

Blake Lively, conocida por su papel icónico como Serena Van Der Woodsen en la serie Gossip Girl, continúa cautivando a sus seguidores con su innegable carisma y actuaciones.



Luego de participar en el último proyecto de su esposo, Ryan Reynolds, como Lady Deadpool, la estadounidense de 36 años promociona su nueva película It Ends With Us, proyecto en el que dejará su piel de antihéroe para volver a protagonizar un drama romántico, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones con películas como El secreto de Adaline y New York, I Love You.



La trama sigue a Lily Bloom, una joven emprendedora que se muda a Boston para abrir su propia floristería. Su vida parece tomar un rumbo positivo cuando conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano encantador. Sin embargo, la relación entre ellos se complica al revelarse un oscuro pasado de abuso que Ryle lleva consigo.

La nueva historia, protagonizada por Lively y Justin Baldoni, conocido por su actuación en Jane The Virgin como Rafael, está basada en el libro del mismo nombre.



Esta novela ha sido ampliamente elogiada por su enfoque sincero y compasivo, y ha resonado especialmente en aquellos que han vivido experiencias de maltrato similares.



La adaptación cinematográfica estrena este jueves en cines y aborda temas de amor, abuso y resiliencia. La reflexión del libro es que "hay amores que es mejor no vivir".