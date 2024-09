Danna Paola habla por primera vez del romance que tuvo con Neymar

La reconocida cantante Danna Paola confesó que tuvo una relación con el futbolista del Al-Hilal FC, Neymar Jr.

La noticia fue confirmada por la mexicana en una entrevista con La Revuelta, el pasado miércoles.

La intérprete de Final feliz dijo que, aunque se llevaban muy bien, él nunca fue su novio. La relación no funcionó porque ella tenía una agenda muy complicada como actriz y cantante, mientras el 10 de la Selección Brasileña tenía que viajar y entrenar mucho.

​"Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho. He tenido mis experiencias, todas muy buenas; pero no, no, para nada serio, la verdad. Creo que al final la profesión, pues es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos", dijo Danna.