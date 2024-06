Cristina Saralegui probará café de Edgar Silva

Cristina Saralegui, reconocida periodista y presentadora de televisión cubanoestadounidense, tendrá el privilegio de probar el café costarricense del periodista y productor Edgar Silva, quien es cofundador de Orígenes, una empresa dedicada a la comercialización de cafés en Costa Rica.

Orígenes llegó a manos de Saralegui gracias a Gloriana Sanabria, productora de Morgan, la serie, quien estuvo en Miami junto a su equipo, grabando un capítulo entretenido y emocionante desde esa ubicación, en el cual participará la periodista de 76 años.

"Ella me llamó y me dijo que ellos querían llevarle café a Cristina como un agradecimiento por aparecer en el capítulo del programa, y me preguntó si yo tenía café, entonces yo le di esas dos bolsas.

"Estoy contento y muy satisfecho de que hayan expresado la gratitud con un producto de Costa Rica, ojalá que lo haya disfrutado porque me dijeron, además, que ella es muy cafetera", expresó Silva.