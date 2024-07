Costa Rica: el trampolín de Feid hacia el éxito internacional

El cantante Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, es uno de los artistas más importantes del género urbano en la actualidad.



Con grandes éxitos como Luna, Chorrito pa la animas y Perro Negro, el colombiano lidera las listas de reproducciones de Spotify, YouTube, Apple Music y hasta Billboard.



Pese a su gran éxito, Feid asegura que siempre recordará sus inicios con agradecimiento. En una entrevista con un medio colombiano, el intérprete de La Inocente recordó cuando una canción suya se hizo viral en Costa Rica cuando en Medellín, de su natal Colombia, nadie lo conocía.



​"Una canción mía se hizo muy exitosa en Costa Rica, en Medellín nadie me conocía, se llamaba 'Baílame'. No me conocía sino mi mamá, mi papá, mis primos, mis tías, pero yo iba a Costa Rica y me conocían. Eso fue como en 2010", aseguró el cantante.