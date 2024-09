Concierto de Marc Anthony y Christian Nodal tendrá casi 90 músicos en escena

Faltan tres meses para el concierto de Marc Anthony y Christian Nodal en el Estadio Nacional. Esta será la primera vez que los artistas se presenten juntos en el país y la primera vez que se unirán en un escenario luego del matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar, de quien Anthony es padrino de bodas.



Teletica.com conversó con Juan Carlos Campos, director de One, productora encargada de que este evento sea una realidad. Campos explica que este evento es la respuesta de muchas oraciones y que promete convertirse en la mejor "fiesta de fin de año".

​"Gracias a Dios, esto es un trabajo de alrededor de cuatro meses de estar intentando buscar cuál era la dupla perfecta para Marc Anthony, quien tiene dos años y dos meses de no venir a Costa Rica y es uno de los artistas que ha demostrado ser los más queridos y lo que más le gusta a la gente ver en vivo por su show espectacular. Seguíamos buscando cuál iba a ser esa dupla y con Christian Nodal, fue muy fácil que se diera porque circunstancialmente fue padrino de su boda y hay un acercamiento importante. Le pedimos al manager ayuda y gracias a Dios se dio. "Están súper ilusionados porque primero es un concierto especial para ellos, es la primera vez después de la boda de Christian en que se van a unir en un escenario y segundo tienen una relación increíble. Tercero los dos están pasando por un muy buen momento. El último disco de Marc Anthony fue impresionante y Nodal, pues está en el top ten de Spotify de los últimos dos años en Costa Rica. Entonces ambos son un fenómeno en nuestro país y pensamos que unidos van a ser una fiesta, como lo hemos dicho desde el principio la fiesta de fin de año", contó.

El director de la productora reconoce que tiene alrededor de dos semanas de conocer esta noticia y que no podía esperar por comunicarla a los seguidores de los artistas. Además, explicó que el evento será un miércoles porque es la única fecha en la que las complejas agendas de ambos artistas coincidían, por lo que llegarán al país horas antes del show y se irán poco después de su presentación.



Además, el mexicano y el estadounidense vendrán acompañados de un equipo de casi 90 músicos y prometen grandes sorpresas, por lo que existe la posibilidad de que Anthony cante Flor Pálida con Nodal o que los asistentes puedan escuchar una versión del éxito De los Besos Que Te Di en salsa.



Pero esta gran noticia no es la última que dará One este año. Campos finalizó agradeciendo la fidelidad de sus clientes y anunció que viene una gran sorpresa con Hernán Jiménez este año.



Si desea disfrutar del espectáculo de Anthony y Nodal, este 12, 13, 14 y 15 de setiembre, los usuarios de tarjetas BAC podrán adquirir sus entradas y el 16 de setiembre, se abrirá la venta a todo público y se pueden adquirir por medio de la plataforma www.eticket.cr.

Puede repasar la entrevista completa con el director de One en el siguiente video.