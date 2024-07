Cantante denuncia supuesto acoso laboral y violencia de género en ópera ‘La flauta mágica’

La cantante costarricense Sofía Corrales denuncia supuesto acoso laboral y violencia de género tras una serie de actos realizados por el español Calio Alonso, director de la Compañía Lírica Nacional, y el director del Centro Nacional de la Música (CNM), Ricardo Chaves.



Según explicó Corrales mediante un comunicado de prensa, ambos directores, de distintas maneras, impidieron que ella se presentara en la ópera La flauta mágica, espectáculo que se desarrolló en el Teatro Nacional.



Según la soprano, las molestias de Alonso iniciaron luego de que ella realizara un posteo en redes sobre la regulación de salarios de los artistas, por lo que, asegura en el documento, el director la regañó y la obligó a eliminar la publicación.

​“El miércoles 24 (de julio) acudí al llamado horas antes de la función, para preparar el maquillaje, calentar y prueba de sonido; pero, faltando una hora para iniciar la función, Calio y Ricardo me llevan al camerino, cierran la puerta y me indican que no voy a cantar esa noche, sin justificación alguna. En ese momento, los dos se posan sobre la puerta impidiendo que yo salga, por lo que empiezo a sentirme asustada e intimidada.

“El viernes en horas de la tarde recibo una llamada de Ricardo y Calio, donde me indican que el domingo tengo que presentarme a cantar, en cumplimiento de mi contrato; no obstante, el sábado en la noche recibo un correo electrónico firmado por Ricardo Chaves (documento que fue reenviado a este medio) donde asegura que hay una denuncia judicial presentada en mi contra y que por medidas cautelares no me puedo presentar”, dijo la denunciante.