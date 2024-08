¡Beetlejuice Beetlejuice! Tim Burton llega a México para promocionar el filme

El demonio más gracioso y caótico del cine está de vuelta. Beetlejuice, el excéntrico personaje que se hizo un lugar en la cultura pop gracias a la película dirigida por Tim Burton en 1988, regresa el próximo 5 de setiembre.



Como parte de la promoción de la película, este martes 13 de agosto en horas de la noche, Burton, su director, llegó a México acompañado por los actores de la secuela, entre ellos la joven actriz Jenna Ortega y Michael Keaton, quien volverá a dar vida a Beetlejuice.



Durante la conferencia ante los medios mexicanos, el director contó sobre su experiencia al realizar la segunda entrega de su aclamada comedia de terror.

“No miré esto nostálgicamente, lo miré como un personaje que yo disfrutaba, en un mundo que yo disfruto y nunca me dejó. Obviamente, me tomó como 35 años hacerlo de nuevo, pero fue algo que finalmente sentí después de todo este tiempo y viendo cómo la gente crece y pasa... Como el personaje de Lydia, de adolescente a adulta, ese es un viaje que todos hacemos”, expresó Burt on.

Ortega también se refirió a lo feliz que la hace ser parte de este filme.

"Me siento muy agradecida de ser parte de esto porque siento que esto es lo que necesitan los jóvenes hoy en día. Queremos que los cines se mantenga con vida, queremos que la gente joven la vea. Es para todos", subrayó.





Beetlejuice Beetlejuice hace referencia a no llamar al demonio tres veces, porque puede "ser invocado". El tráiler oficial de esta historia cuenta cómo Astrid (Ortega) no cree en los fantasmas y, para retar a su madre, invoca, sin querer, al icónico demonio.



Esta no es la primera vez que Ortega actúa bajo la dirección de Burton. En 2022 protagonizó Merlina, serie basada en la hija de Los Locos Adams, la cual fue un éxito y en 2025 estrenará la segunda temporada.