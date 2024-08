¿Bad Bunny? Esta fue la inesperada relevación de Marvin Araya

Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, hizo una inesperada confesión durante una entrevista con este medio.

Como parte de la promoción para su próximo show, Tributo inolvidable a Rush, el querido músico visitó el set de Teletica.com con Luis Montalbert, quien también participará en este espectáculo.



En medio de preguntas y risas, Araya indicó que el único ritmo que no ha explorado desde la Filarmónica es el reguetón y, al finalizar la transmisión, confesó que una vez, con su hija, bailó Tití me preguntó y Después de la playa, de Bad Bunny.



Aunque no confirmó nada, expresó que “tal vez en un futuro” haya un proyecto de Urbano Filarmónico y dijo que a toda la música hay que darle la oportunidad, que si a usted no le gusta un género sea porque no lo ha escuchado y no porque cree que no le va a gustar.



“El maestro”, como es conocido, finalizó diciendo lo entusiasmado que lo tiene este tributo a Rush y otros proyectos que vienen.

