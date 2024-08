Aerosmith no hará más giras por lesión vocal de Steven Tyler

Aerosmith anunció, este viernes, que no hará más giras debido a la lesión vocal de Steven Tyler, su líder y cantante principal.

La legendaria banda de rock, que se encontraba en medio de su viaje de despedida, Peace Out: The Farewell Tour, aseguró que esta decisión fue “desgarradora y difícil, pero necesaria”, y fue comunicada a todos sus fans por medio de redes sociales.

“Como sabéis, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a ser como era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible recuperarse por completo de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira”, dice el comunicado oficial.



La gira en la que se encontraban, en celebración de sus 50 años de éxitos, tenía previsto recorrer Norteamérica con 40 conciertos, entre setiembre de 2024 y febrero de 2025. Ya había sido pospuesta en una ocasión, en 2023, debido a las graves lesiones vocales de Tyler.

“Estamos agradecidos más allá de las palabras a todos los que estaban entusiasmados por salir a la carretera con nosotros una última vez. Agradecidos con nuestro equipo de expertos, nuestro increíble equipo y los miles de personas talentosas que han hecho posible nuestras históricas carreras. Un último agradecimiento para ustedes, los mejores fanáticos del planeta Tierra. Reproduzcan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre”, agrega el mensaje.



El grupo, formado en 1970, está integrado por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, quienes interpretaban hasta ahora grandes éxitos como Dream On, Crazy y I Don't Want to Miss a Thing.

La agrupación, además, indicó a quienes ya habían comprado su entrada que recibirán un reembolso.