Adidas investiga un caso de presunta corrupción en China

El gigante alemán de ropa deportiva Adidas está investigando un caso de presunta corrupción a gran escala en China valorado en varios "millones de euros" que implicaría a empleados locales del grupo, informó este domingo el Financial Times (FT).



Según el diario económico, varios empleados chinos, entre ellos un alto ejecutivo, fueron acusados de corrupción por otros asalariados de Adidas China en una carta que fue ampliamente divulgada en la red social Xiaohongshu.



Entre los acusados figura uno de los directivos de la empresa que se ocupa del presupuesto de marketing de Adidas en China.



La carta ya no estaba disponible el domingo, pero una supuesta copia, cuya autenticidad la AFP no pudo verificar, fue publicada en varias cuentas.



En el documento, citado por FT, se acusa a los empleados de haber recibido sobornos de proveedores.



Un directivo de Adidas China está acusado de haber recibido "millones en efectivo de proveedores, así como propiedades inmobiliarias".



Según el Financial Times, Adidas recibió el 7 de junio una carta en la que se advertía a la marca de "posibles infracciones" en China. No fue posible contactar inmediatamente con el grupo para que hiciera comentarios.



Adidas, que entró en el mercado chino en 1997, llegó a tener más de 10.000 tiendas, según la prensa local. Sin embargo, en los últimos años el grupo ha tenido que hacer frente al auge de marcas locales como Anta y Li Ning.