Actriz tica está nominada en premios internacionales AMA 2024

La talentosa actriz costarricense Viviana Cruz fue nominada en unos premios internacionales en Medellín, Colombia, por su última producción, Hillary, serie en la que tiene “un pequeño, pero importante papel”.



Así lo confirmó Cruz a Teletica.com en una entrevista, conversación en la que recordó sus inicios en el programa de Teletica, La Pensión.



​"Empecé a actuar en papeles pequeños en 'La Pensión'. Hacía papeles como que iba a comprar al abastecedor, ya luego me llamó la productora para hacer papeles un poquito más grandes. Desde ahí yo sentí que me apasionaba la actuación y me motivó a estudiarlo profesionalmente. Así llegué al centro de actuación de César Manzanares, llamada AMA.