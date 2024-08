Ucrania recibe los primeros aviones F-16 para hacer frente a la invasión rusa

Tras más de dos años de espera, Ucrania recibió los primeros cazabombarderos F-16, anunció este domingo (04.08.2024) el presidente Volodimir Zelenski, quien indicó que su país necesitará más de estos aviones de fabricación estadounidense para enfrentar la invasión rusa.

"A menudo escuchábamos la palabra ‘imposible‘, pero hicimos posible nuestra ambición. Ahora es una realidad, la realidad en nuestro cielo: los F-16 están en Ucrania", declaró Zelenski mientras algunos de los aviones volaban sobre él.

Estos aviones son considerados como uno de los elementos más valiosos de la extensa lista de material militar que Kiev había solicitado a sus aliados occidentales.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo