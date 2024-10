Guerra de Ucrania: ¿cuál es el alcance de la implicación norcoreana?

Corea del Norte no sólo está suministrando armas a Moscú, sino que también está enviando personal militar a las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia , declaró el 17 de octubre en Bruselas el presidente ucraniano Volodimir Zelenski tras reunirse con dirigentes europeos y ministros de Defensa de la OTAN.

Zelenski aifirmó que Pionyang se estaba preparando para enviar hasta 10.000 soldados.

Por otra parte, el 8 de octubre, el ministro de Defensa surcoreano Kim Yong-hyun señaló en el Parlamento que Corea del Norte podría apoyar la invasión rusa de Ucrania enviando tropas.

Zelenski ha advertido repetidamente contra una alianza entre Corea del Norte y Rusia, afirmando que las relaciones entre Ucrania y sus aliados deben reforzarse para evitar una "guerra mayor".

Munición y tropas norcoreanas

Sabrina Singh, portavoz adjunta del Ministerio de Defensa estadounidense, sugirió en julio que no había indicios de que se estuvieran enviando tropas norcoreanas a Ucrania. Pero en 2023, el servicio de inteligencia militar de Ucrania (HUR) informó que un contingente norcoreano había llegado a los territorios ocupados del país.

Andriy Kovalenko, del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, señaló a principios de octubre que militares norcoreanos estaban supervisando las municiones suministradas a Rusia en la región de Donetsk y añadió que estaban acompañando las entregas y supervisando su uso por parte del ejército ruso.

Según los medios de comunicación ucranianos, ha habido incluso bajas norcoreanas. Más de 20 militares, entre ellos seis oficiales norcoreanos, habrían muerto por un ataque con misiles ucranianos cerca de Donetsk el 3 de octubre.

Un representante anónimo de la HUR declaró recientemente a los medios de comunicación ucranianos que el ejército ruso había adquirido un "batallón especial de buriatos" en el que también había norcoreanos. Los buriatos son un grupo étnico mongol originario del sureste de Siberia.

Moscú guarda silencio

Rusia aún no ha confirmado que Corea del Norte participe en la guerra contra Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha limitado a decir que existe "una cooperación estratégica profunda en todos los ámbitos, incluida la seguridad", en referencia a un pacto de defensa firmado entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin en junio de 2024, que prevé la asistencia militar mutua.

Por otro lado, DW no pudo encontrar ninguna prueba en redes sociales rusas de que se hubieran desplegado soldados norcoreanos en Rusia o en la Ucrania ocupada por los rusos. Los mensajes que pretendían aportar pruebas de la participación de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania eran dudosos.

Beneficios temporales mutuos

Andrei Lankov, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Kookmin, en Seúl, afirmó que era "bastante plausible" que se enviaran tropas norcoreanas para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania. Dijo a DW que para Putin tendría sentido reforzar el ejército ruso con norcoreanos, ya que le permitiría evitar otra campaña de movilización en Rusia.

Si se mira desde el punto de vista ruso, Putin está librando una guerra que en general es popular en Rusia, pero sólo con la condición de que la mayoría de la población se mantenga al margen de los combates y no se vea "perturbada su vida cotidiana por la guerra", explicó.

Lankov, originario de Rusia pero académico en Corea del Sur desde hace 30 años, afirma que cada vez había menos hombres dispuestos a jugarse la vida, ni siquiera por las generosas ventajas económicas que ofrecía alistarse en el ejército. Dice que lo que más necesitaba ahora el ejército ruso son unidades de infantería. Explica que, a cambio, Corea del Norte quería dinero. "Ahora mismo, un soldado raso en el ejército ruso recibe 2.000 dólares al mes más una prima de ingreso que puede llegar a los 20.000 dólares. "Si Corea del Norte recibe la mitad de esa cifra por cada soldado que aporta, Pionyang estará muy contenta".

La segunda razón de la disposición de Pionyang a proporcionar tropas es la oferta de Rusia de pagar parte de la factura en forma de tecnología, lo que da a entender que Corea del Norte ha hecho un duro regateo en este punto. "El dinero por sí solo no basta", dice Lankov. "Una parte tendrá que venir en forma de la tecnología avanzada que Corea del Norte quiere pero no ha podido conseguir. Normalmente, Rusia nunca aceptaría proporcionar este tipo de tecnología a un país tan inestable, pero no tienen elección".

La última razón del deseo de Corea del Norte de tener tropas en primera línea en Ucrania son las habilidades y conocimientos que aportará en un escenario real, sugiere Lankov.

"Se trata de un conflicto moderno entre dos potencias militares avanzadas durante un largo período de tiempo", dice. "El mundo no ha visto un conflicto como este desde hace 80 años y Corea del Norte quiere obtener experiencia de lucha en este tipo de guerra".

Aunque el préstamo de posibles miles de tropas norcoreanas sugiere un nuevo nivel de cooperación militar entre los dos aliados, Lankov espera que los intercambios no duren mucho tiempo.

"Elevará las relaciones a un nuevo nivel, pero sólo durante un cierto periodo de tiempo", afirma. "Una vez que terminen las hostilidades en Ucrania, todo volverá donde estaba antes y será lo de siempre. Estos dos países son muy diferentes y en gran medida incompatibles, por lo que habrá muy poco que Corea del Norte produzca que Rusia quiera".

Corea del Norte ya ha enviado tropas a otros ejércitos

Corea del Norte ya ha enviado tropas al extranjero en otras ocasiones. Angola, por ejemplo, aceptó unos 3.000 "asesores" militares en las décadas de 1970 y 1980. Estas tropas se encargaron de entrenar a las tropas locales, pero también lucharon contra las fuerzas sudafricanas.

Corea del Norte también envió tropas a Uganda, Chad y Mozambique, y también entrenó a guerrilleros del Ejército de Liberación de África Sudoccidental para que llevaran a cabo una larga insurgencia contra el gobierno sudafricano hasta el final del apartheid.

En general, Corea del Norte ha tendido a enviar instructores, afirma Fyodor Tertitsky, analista de Corea del Norte y residente en Corea del Sur, explicando que los soldados norcoreanos rara vez participaban en operaciones militares fuera de su país.

Otra excepción que destaca fue el despliegue de pilotos para apoyar a los norvietnamitas durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, explica que la declaración del ministro surcoreano de Defensa daba credibilidad a la hipótesis de que tropas norcoreanas pudieran ser desplegadas para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania y se ve obligado a tomarla en serio.

