Video: La caliente respuesta de Mariano Torres a la prensa

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, tuvo una acalorada discusión con un periodista en la zona mixta, luego de la derrota 0-3 ante el Antigua de Guatemala, por Copa Centroamericana.

A Torres le consultaron si mantenía su posición sobre que la Copa Centroamericana "no es la más importante".

Su respuesta fue: "¿Quién dijo que no es un torneo importante?".

Eso generó la discusión:

—Periodista: "Usted lo dijo el campeonato pasado".

—Mariano: "No, no, eso no fue así".

—Periodista: "Sí, usted lo dijo el campeonato"

—Mariano: "No mienta, eso no es cierto ¿Por qué mentís?".



—Periodista: "Es que usted lo dijo".



—Mariano: "No, no, vos estás equivocado, yo nunca dije que no sea un torneo importante, dije que era un torneo importante, pero no el más importante. ¿Entendés que quiere decir eso o no".



—Periodista: "¿Entonces para usted es más importante clasificar al otro torneo (Copa de Campeones de Concacaf) que ser campeón de este?".

—Mariano: "¿Qué quiere decir eso? ¿Le estoy dando o no importancia? Escuchame, vos estás equivocado, vos decís cualquier cosa, decí lo que te da la gana, no digas lo que estoy diciendo yo. Este es un torneo importante, pero no es más importante que el que viene. ¿El torneo que viene te dar ir al Mundial de Clubes? Pero eso no quiere decir que este no sea importante, lo que pasa es que vos llevás la discusión adonde a vos te da la gana".