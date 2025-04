Paulo Wanchope le marca la cancha a estos jugadores en Saprissa

El técnico de Saprissa, Paulo Wanchope, le marcó la cancha estos jugadores: Orlando Sinclair, Gino Vivi, Fabricio Alemán y Yoserth Hernández.

Veamos el panorama de estos jugadores en los últimos tres partidos:

Ante Liberia

Gino Vivi titular; Fabricio Alemán, Yoserth Hernández y Orlando Sinclair suplentes.

Contra Guápiles

Orlando Sinclair suplente. Fabricio Alemán, Yoserth Hernández y Gino Vivi ni en banca.

Frente a Herediano



Orlando Sinclair, Fabricio Alemán, Yoserth Hernández y Gino Vivi ni en la suplencia.

Tras estos movimientos, el propio Wanchope contó que desde el inicio declaró que tenía que darle oportunidad a todos para ver qué demostraban.

“Sobre las variantes, tengo una planilla amplia y lo dije cuando vine: tengo derecho de ver y mover piezas en cada fecha, buscando el mejor once para los partidos. No es fácil decirle a un jugador que no está en la lista o comunicarle a alguien que jugó el encuentro anterior que ahora no lo vamos a tomar en cuenta. Pero esa es la responsabilidad de uno como técnico, siempre buscando lo mejor para el equipo”, respondió Wanchope.