Rolando Fonseca sobre el clásico: "Una Liga que no presenta nada"

El goleador Rolando Fonseca sabe lo que es jugar un clásico, sabe lo que arrodillar al archirrival, estuvo en Saprissa y en la Liga, es el máximo goleador en este tipo de partidos y por eso tiene la facultad de analizar en carne propia un resultado como el 3-0 que se dio el sábado en La Cueva.

En el programa de este lunes, en Teletica Deportes Radio, Fonseca brindó su análisis sobre el nuevo revés manudo en La Cueva.

"Guima, no hubo ni respuesta suya, ni determinación de los jugadores, no se presentaron al partido, no fue un buen partido para Liga Deportiva Alajuelense, y estamos hablando del partido del presente, el del fin de semana, de la fotografía del fin de semana", comentó Fonseca.

Y agregó: "Una Liga que no presenta nada, su portero fue la figura, que si no es por los dos centrales que tienen determinación, coraje y entrega, los demás no sienten la camisa, no tienen cómo tener la identificación, identidad, personalidad, carácter de lo que significa saber jugar un clásico.

El máximo artillero en clásicos afirmó que se quedaba con el análisis del técnico morado José Giacone.

"Me quedo con las palabras de Giacone que dijo: 'Estoy tranquilo', sabía que iba a ganar el equipo, por lo que él respiró en el camerino, por la determinación de los jugadores y por lo que vio en los entrenamientos", concluyó.

