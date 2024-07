Mariano: “No me imaginaba ganar tantos títulos, solo quería ganar uno y poder jugar”

El argentino Mariano Torres es más que el capitán de Saprissa. El argentino se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la grada y se ha ganado un lugar entre los mejores morados de la historia.



El volante reflexionó sobre su paso por Tibás.

¿Se ha sorprendido por la cantidad de títulos conseguidos en Saprissa?

Sí sorprenden. No me imaginaba tener la suerte de ganar tantos títulos, solo quería ganar uno y poder jugar y al final se dieron muchos gracias a Dios y al equipo y a todos los que trabajan para esto. Contento de poder haber vivido todo eso.

¿Cómo se hace para no sentirse satisfecho con lo ya logrado, para seguir teniendo hambre?

Teniendo las ganas de ser mejor cada día. Lo ganado, ya está ganado, ya pasó. Estamos en una institución tan grande, que en cuanto no te vaya bien la gente ya se olvida de todo lo que se ganó, entonces siempre hablamos de lo mismo: de no conformarnos nunca para poder seguir manteniendo esa hambre, para seguir ganando.

Si usted tiene que explicarle a alguien que no conoce lo que ha vivido aquí en Saprissa y el cariño que se ha ganado usted con la afición y en la institución, ¿cómo le explicaría ese proceso de hacerse tan morado y convertirse en uno de los estandartes del equipo?

No sé cómo se lo explicaría la verdad, pero bueno, recién también decía que me siento muy muy querido por la gente que me demuestra mucho amor. Yo trato de esforzarme en la cancha, de dejar todo en la cancha, de poder sacarle una sonrisa a la gente con alguna jugada o con algún gol, una alegría y eso es lo que trato de hacer yo dentro de la cancha para que la gente esté contenta.

¿Le parece que es importante poder mantener aparte su vida privada lo que es su faceta como jugador?