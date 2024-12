José Giacone: “Si a Herediano le permiten perder tiempo, lo va a hacer”

El técnico de Saprissa, José Giacone, analizó lo que puede esperar del juego de vuelta de la final ante Herediano.

La serie está 3-0 a favor del Team y los morados buscarán remontar este marcador el miércoles a las 8 p. m.

—¿Cómo está el equipo en la parte mental?

Paradójicamente está con mucha confianza y ganas de que llegue el partido. Estamos con esa espina clavada, estamos con mucha confianza para lo que viene. Hemos hecho buenas presentaciones ante equipos grandes. Al Comunicaciones y la Liga les anotamos tres goles, estamos capacitados para darle vuelta al resultado.

—¿Qué le pide a la afición?

Siempre vamos a dejar la vida por esta camiseta. El equipo ha demostrado que ha dado muestra de sacrificio, de amor por la camiseta, esta no va a ser la excepción.

—Qué pasó con Luis Díaz?

Se especula demasiado, nada más fue un partido. Yo cuento con él como cualquier jugador de la planilla.

—Jafet Soto dijo que no siente presión y que más bien le ilusiona venir a este estadio: ¿A qué puede apelar Saprissa en términos de fútbol, táctica y estrategia?

Con la camiseta sola no se puede ganar y hay estadios que tienen mística y en este estadio se siente mucho el apoyo de la gente y hemos contado con el fervor increíble. Esperamos contar lo mismo y eso emociona al jugador.

—¿Qué le pide al arbitraje?

Yo le pido que sea imparcial, yo no volví nunca a hablar del arbitraje y el otro día una falta normal la de Deyver no desestabiliza totalmente al jugador y es pitada por el árbitro. Yo todos los partidos veo que a Kendall le hacen penales en los corners, quiero que sea imparcial. El primer penal que pita Pineda, luego hubo un montón de infracciones similares. Yo no quiero que me regale nada, quiero que sea imparcial. En el tercer gol no hubo fuera de juego, nadie va a reclamar nada. Cuando hay interpretación que sea imparcial.

—¿Qué opina de la opción que tiene Herediano de hacer un juego similar al que realizó en el Morera Soto inclusive con poco tiempo efectivo de juego?

Es algo que el arbitraje ha permitido durante mucho tiempo y en su momento me aproveché, no es algo que yo diga que está mal. Si el árbitro lo permite y no pone su amarilla entonces va a pasar. No porque Herediano venga a perder tiempo, Herediano va a aprovechar para todo lo que está en sus manos sacarle provecho a los tres goles de diferencia y lo veo normal. El otro día nos dan cuatro minutos y se pierden tres en un tiro libre. A veces no se equiparan esos pequeños detalles. Estoy diciendo hechos, no me estoy quejando. Si a Herediano le permiten hacer tiempo, lo va a hacer, el tema es que se lo permitan. Con el balón hay que superarlos a ellos. El jugador es muy inteligente y saca provecho y para eso hay autoridad.

—¿Ha evaluado poner a Kendall de delantero?

Es una alternativa válida dentro de la gama de opciones que tenemos.