Giacone: "Preguntale al aficionado si quiere jugar lindo y quedar segundo o salir campeón jugando como sea"

El técnico del Saprissa, José Giacone, fue enfático en asegurar que la forma no importa tanto como el título a la hora de una definición.

Incluso Giacone mencionó que el análisis va más allá y llega luego de una vez haber conseguido el objetivo principal.

También llenó de elogios a Jafet Soto y su rival el Herediano.

Esto fue lo que dijo el estratega en la atención de medios:

-¿Cuál es su criterio del rival pues Jafet Soto hoy lo llenó de elogios y a su hermano también qué opina de esto?

Herediano es un grande de Costa Rica, me tocó dirigirlo. Es un equipo con jerarquía y Jafet es uno de los dirigentes más influyentes de la última era, aparte de lo que ha vivido en el fútbol y sabe, es una persona inteligente, tengo una buena relación. Cuando llegué a Herediano me trataron muy bien y soy una persona agradecida, pero voy a muerte con Saprissa.

-¿Tiene un día más de descanso, cuánto puede jugar eso y cómo sacarle provecho?

Es importante la recuperación de jugadores, pero no es una ventaja, todos llegamos a tope a nivel emocional, sabemos lo que nos jugamos y en ese aspecto llegamos en igualdad de condiciones.

-¿Nunca ha perdido una final de segunda ronda, ya sea acá o en Nicaragua, cuánta confianza da eso?

Nunca me confío, cada serie y partido tiene una historia, no creo que lo que se haya vivido en el pasado se acredite en el futuro, siempre humilde y al pie de cañón. No veo ventaja en eso.

-¿Cómo va evolucionando David Guzmán, estará listo para el partido?

David ha mejorado y veremos cómo sigue para ver si va de partida o integra la banca.

-¿Cómo vive en lo personal una nueva final por el poco tiempo que lleva acá en Saprissa?

Es nuestra profesión, me siento privilegiado y el hecho de llegar a instancias finales en una profesión de apenas dos meses le dedico todo mi tiempo, mi análisis y sé de la importancia que tiene.

-¿El debate de esta semana se ha dado a si es ganar a toda costa o es de los que piensa que se debe también jugar bien?

Te contestaría con una pregunta. Pregúntale a un aficionado de cualquiera de los tres involucrados, si quiere jugar lindo y quedar segundo o si prefiere salir campeón jugando cómo sea… Soy apasionado del fútbol y me fijo mucho en las formas. Yo la tengo clara en el sentido de que acá hay tres interesados, que todos queremos ser campeones y queremos a fin de año colgarnos esa medalla.

Lo demás son opiniones respetables y en mi caso puedo no compartir, pero tenemos que saber para qué nos contratan y después viene un análisis de las formas, pero hasta después. En el fútbol no hay una verdad absoluta y cada uno elige la manera que quiere transitar.

¿Es ventaja abrir en casa o cerrar de visitante?

No es ventaja, me enfoco en el primer partido que es afuera. La cancha es igual para los dos y hay que jugar mejor que el rival.

-¿Defiende la calidad del fútbol tico?

Yo respeto lo que dijo el profe Guimaraes como cualquier colega, en ningún momento mi decisión es desgastarme con cualquier polémica con alguno de ellos. Somos pocos entrenadores para estar peleándose entre nosotros y cada uno va a defender lo suyo y es respetable.

Me gusta el buen fútbol, pero hay que definir qué es jugar bien o jugar lindo, como te digo, de diferentes maneras se ha llegado al éxito y nuestras posibilidades es jugar en el fútbol práctico, a mí me tocó con Pérez Zeledón celebrar un campeonato que muchos dicen que lo hicimos colgando debajo del arco, y puede ser, pero logramos una única estrella con la manera que tenía las únicas posibilidades de hacerlo, defiendo a muerte la gente que ha confiado en mí para llevarlos al éxito.

-¿Cuál es su opinión de la cancha del estadio Carlos Alvarado que ha recibido muchas críticas últimamente?

En Costa Rica, el primer equipo que dirigí fue en Sagrada Familia, el Teodoro Picado, así que imagínate. Cuando preguntan sobre las canchas uno para superar al rival tiene que jugar en cualquier cancha y saber adaptarse, realmente no veo ventaja o desventaja, solo es adaptar nuestras capacidades para dar lo mejor para llegar a nuestro resultado.

-¿Qué opina de la gente que dice que hay “Mariano dependencia”?

Para mí es un gran jugador, aparte de eso es un gran líder y en el fútbol todos somos necesarios, pero no indispensables. Saprissa puede ser campeón independientemente de quién esté en la cancha.

-¿Hay alguna novedad con Jefferson Brenes?

No se le ha podido realizar estudio porque tiene la rodilla trabada, así que no voy a contar con él, no sé hasta cuánto, cuándo haya novedades. Por ahí tengo variantes Duarte y Fidel y pienso que es opción.