Estas fueron las sanciones tras el clásico nacional

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones tras el clásico nacional del pasado sábado (3-0).

A la Liga la castigaron porque el estratega Alexandre Guimaraes se atrasó para iniciar la conferencia de prensa posterior al partido.

Mientras que a los morados por no destacar las zonas de evacuación en la gradería sur, por el ingreso de un láser y por una invasión pacífica de un aficionado.

Liga Deportiva Alajuelense



Sancionar al club con una multa de ₡400.000, ya que su director técnico no se presentó a la conferencia posterior al partido en el tiempo reglamentario.



Deportivo Saprissa



Sancionar al club con una multa de ₡250.000 por no destacar las zonas de evacuación durante el partido en la gradería sur.



Sancionar al club con una multa de ₡400.000, por el ingreso de objetos no permitidos (láser).



Sancionar al club con una multa de ₡52.500, al darse la invasión pacífica de un aficionado una vez terminado el encuentro.

Asociación Deportiva Guanacasteca



Sancionar al club con una multa de ₡200.000, por incurrir en conducta incorrecta por segunda ocasión en la temporada.



Sancionar al club con una multa ₡225.000, por retrasar el inicio del partido.



Municipal Liberia



Sancionar al jugador Pablo César Rodríguez Fajardo con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000, por utilizar lenguaje obsceno en contra del árbitro del encuentro.



Sancionar al club con una multa de ₡420.000 por las ofensas de uno de sus oficiales al árbitro central del encuentro. Asimismo, se le apercibe al señor Háncer Zúñiga Morales del Municipal Liberia que en caso de reincidencia se le sancionara con la prohibición de acceso a estadios.



Municipal Pérez Zeledón



Sancionar al jugador William Alban Fernández González con tres partidos de suspensión y una multa de ₡225.000, por golpear a un adversario y configurarse el agravante de no encontrarse en disputa el balón.



Sancionar al asistente técnico Omar Royero Gutiérrez con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por protestar decisiones arbitrales.