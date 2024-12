El pedido de José Giacone al arbitraje de la final

El técnico de Saprissa, José Giacone, afirmó que desde que volvió a Costa Rica no ha hablado sobre el arbitraje.

Giacone aseguró que desea un arbitraje imparcial, este miércoles a las 8 p. m. en La Cueva, en la vuelta de la final de fase ante Herediano.

La serie marcha 3-0 a favor de los rojiamarillos.

"Yo le pido que sea imparcial, yo no volví nunca a hablar del arbitraje y el otro día una falta normal, la de Deyver, que no desestabiliza totalmente al jugador y es pitada por el árbitro. Yo todos los partidos veo que a Kendall le hacen penales en los corners, quiero que sea imparcial", detalló Giacone en conferencia de prensa. Y agregó: "El primer penal que pita Pineda, luego hubo un montón de infracciones similares".

El timonel hizo hincapié en que "yo no quiero que me regale nada, quiero que sea imparcial, cuando hay interpretación que sea imparcial".

Además, Giacone externó que "si el árbitro lo permite y no pone su amarilla, entonces va a pasar", haciendo la lilusión a una eventual pérdida de tiempo del Team.

"No porque Herediano venga a perder tiempo, Herediano va a aprovechar para todo lo que está en sus manos y sacarle provecho a los tres goles de diferencia y lo veo normal. El otro día nos dan cuatro minutos y se pierden tres en un tiro libre. A veces no se equiparan esos pequeños detalles. Estoy diciendo hechos, no me estoy quejando. Si a Herediano le permiten perder tiempo, lo va a hacer, el tema es que se lo permitan. Con el balón hay que superarlos a ellos. El jugador es muy inteligente y saca provecho y para eso hay autoridad", concluyó.



El estratega afirmó que no sabía quién iba a ser el réferi central de juego, pues la rueda de prensa se realizó antes del anuncio oficial del árbitro por parte de la Federación Costarricense de Fútbol.

El silbatero central será Adrián Chinchilla.