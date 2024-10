Disciplinado tácticamente, con temple de acero y con pasado morado: Así es José Giacone

Todo indica que el argentino, pero bien conocido en Costa Rica, José Giacone, será el nuevo técnico del Saprissa y que podría ser anunciado en las próximas horas.

Su nombre fue una completa sorpresa para muchos, pues el estratega de 53 años no aparecía en el radar de nadie.

Sin embargo, su trayectoria en el fútbol costarricense lo respalda como una buena opción para el banquillo morado que quedó huérfano tras la destitución de Vladimir Quesada.

Llegó a Costa Rica en el 2002 siguiendo a su hermano Diego (quien será su asistente en el Saprissa) y su familia. No pudo jugar acá, entonces su inicio fue duro, sobreviviendo con el negocio de una soda y siendo salonero a tiempo completo.

​La fortuna lo llevó poco a poco a irse metiendo en experiencias en el banquillo hasta llegar al Saprissa, donde trabajó casi 10 años con las divisiones menores, viendo muchos prospectos que hoy son jugadores del primer equipo y en todas las categorías que estuvo supo lo que fue levantar la copa.

Además, en dos ocasiones fue asistente del primer equipo. La primera con Roy Myers del 2010 al 2011 y la segunda junto a Jeaustin Campos en el 2015.

Su primera experiencia ya como técnico fue con la UCR del 2012 al 2015, club con el que logró el ascenso a la Primera División y consiguió clasificar a las semifinales del certamen con un gran suceso y que precisamente fue marginado de la final por el propio equipo morado.

También tuvo pasos por Belén (2015-2016), Alajuelense (2016), Pérez Zeledón (2016-2019), Herediano (2019-2020), Sporting FC (2021-2023) y Diriangén (2023-2024).

Con la Liga tuvo un breve y cuestionado paso al llevar a muchos de sus exjugadores de la UCR al club manudo, pero fracasó en los resultados inmediatos y fue separado rápidamente del club.

Pero el técnico tuvo su revancha. Su primer título como campeón nacional llegó en el 2017 con un histórico cetro de Pérez Zeledón, derrotando al Herediano en el propio Rosabal Cordero.

Pero dos años después le devolvería la alegría al Team, al amargar la 30 de la Liga en el Morera Soto e imponerse por la vía de los penales para conseguir el título rojiamarillo en el 2019.

Con Sporting FC tuvo buena sensación complicando a los clubes grandes, aunque se le negó la clasificación a las semifinales, lo que le costó el puesto.

Ambos hermanos se marcharon a buscar opciones al fútbol de Nicaragua donde cosecharon un bicampeonato con el Diriangén, así como un torneo de Copa.

​Disciplina táctica y resultadista.

Mucho se le ha cuestionado al estratega de ser defensivo, pero cada vez que puede lo sale a defender.

Su perfil como técnico lo cimentó mucho el argentino Ricardo Caruso Lombardi, quien lo dirigió en su época como volante de contención, pero sus constantes problemas de rodilla lo llevaron al retiro.

A sus 17 años tuvo que hacer el entrenamiento militar, pues, en Argentina era obligatorio y según rifa. Ahí tuvo que adecuarse a los duros entrenamientos físicos donde se levantaba de madrugada, pero también le pulió la disciplina.

Esa disciplina la transmite a sus equipos, pues suelen ser muy ordenados en sus líneas y forma los equipos con solidez defensiva en adelante.

“No me considero defensivo, los medios me etiquetan así, si saca un porcentaje de rendimiento de mi carrera es arriba de 50 y sin hacer goles no se hace, es una etiqueta y pretendo que mi equipo gane con material ofensivo”, indicó en el 2022 tras preguntársele si era de ese perfil.