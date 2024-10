Diego Giacone sobre Saprissa: "Sería algo bueno y un reto que cualquiera tomaría"

El asistente técnico del Diriangén, Diego Giacone, podría llegar junto a su hermano, José, al Saprissa.

Diego conversó con Teletica.com sobre la posibilidad de vincularse al club de manera oficial en las próximas horas.

—¿Cómo está el presente y el interés del Saprissa en ustedes como cuerpo técnico?

El interés está, ya te lo dijo el presidente del Diriangén, para nosotros sería algo bueno y un reto que cualquiera tomaría por la importancia que tiene la institución. Mi hermano estuvo prácticamente 9 años, yo estuve 7 años ahí, sé lo que implica la institución de Saprissa.

Si se da, que estamos esperando como suceden las cosas, tomaríamos el reto de una manera muy comprometida y sabemos a lo que vamos, Saprissa es un equipo que lógicamente tiene que disputar finales y bueno… saber que las oportunidades uno se las busca, nosotros tuvimos que salir a lucharla y nos salieran bien, es lindo que se fijen en un cuerpo técnico.



—A ustedes como cuerpo técnico les tocó ir afuera a buscar nuevos horizontes y ahora podrían regresar por la puerta grande: ¿Cómo analiza esto?



Nosotros estamos muy agradecidos con la gente de Nicaragua y al Diriangén que han sido muy responsables con la contratación nuestra.

Nosotros somos gente de retos, nos ha tocado tomar equipos que están peleando descenso, finales de descenso, también finales nacionales, finales de segunda división. En Nicaragua nos tocó disputar tres finales y ganamos las tres, estamos acostumbrados a la adrenalina de partidos a que tiene que jugar Saprissa, que son finales, como te dije, muy reconfortado con el interés y ver cómo transcurre el día y ver si se da, hasta que no se firme son palabras, pero tenemos fe que todo salga de buena manera.



—Ustedes ya habrían estado en los clubes más tradicionales de Costa Rica... Hay pocos técnicos o asistentes técnicos que han tenido esa oportunidad...



Entre José y yo estuvimos en los cuatro. Yo trabajé con Jeaustin Campos en Cartaginés, luego trabajamos juntos en Herediano, José estuvo en Alajuelense, yo no... en Saprissa nosotros nos ha tocado pasar por todas las categorías de Saprissa, hasta en el departamento de búsqueda de talento. El tiempo ha pasado, nos empezamos, de a poco, a ganar un derecho de que los clubes se fijen en nosotros. Esperamos responder en cualquier equipo que nos toque que es lo que espera cualquier institución.



—Ustedes pasaron un momento complicado esta temporada: ¿Qué ocurrió cuando salieron de Diriangén, pero luego volvieron?



Nos habló el presidente, había un desfase económico grande, luego se dieron cuenta de que les iba a costar cumplir, nos llamaron para ver qué iba a pasar con nosotros, sabíamos todo el esfuerzo y queríamos acompañarlos en el proceso. Estuvimos en las buenas y queríamos estar en las no tan buenas, accedimos a un rebajo y les dijimos que íbamos a apoyar y la están peleando para diciembre, todo se va a solucionar, fue un tema más que todo económico.