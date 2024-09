Video: Aficionado de la Liga sufrió agresión en Guatemala

La violencia se apoderó de la previa del compromiso entre Alajuelense y Comunicaciones en Guatemala.

El medio chapín la Prensa Libre obtuvo el relato de un seguidor que vivió momentos tensos al ser golpeado por varias personas que, en apariencia, serían aficionados a los cremas.

"Nos bajamos del vehículo que nos trajo y nos dijeron que era en esta puerta donde teníamos que entrar, de pronto se vinieron con tubos, me golpearon en la cabeza. Me agarraron entre no sé cuantos, me restregaron por el suelo. Venía mi esposa conmigo", contó el seguidor manudo Cristian Castro.