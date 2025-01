Construyendo el año nuevo: de la corriente de estrés a la visión compartida

Dra. Johanna Alvarado/ ICF Young Leader Award.

Quizás le pase igual que a mí. Este 6 de enero, en mi primer día de trabajo, sentí cómo la corriente de estrés del año pasado me arrastraba de nuevo, apenas retomé los proyectos pendientes. Mi visión abarrotada de todas las responsabilidades y la calidad que debo sostener en los próximos 10 meses, me sobrecargó casi de inmediato. Esa noche, al recibir a una clienta, me di cuenta de algo importante: no soy la única. Muchos de nosotros, líderes y colaboradores, enfrentamos esta sensación al iniciar un nuevo año laboral.





Por ello, quiero ofrecer a través de esta columna una herramienta práctica que puede marcar la diferencia para “comernos el pastel del 2025 bocado a bocado”. Es decir, para saber cómo organizar nuestras metas laborales y personales de manera que, en lugar de abrumarnos, nos impulsen.





Un paso a la vez: la técnica del vision board





Un vision board o tablero de visión es una herramienta poderosa para visualizar y comprometerse con metas concretas. Su magia está en traducir nuestras ideas abstractas en imágenes, palabras y objetivos específicos. Crear uno, puede ayudar no solo a aclarar prioridades, sino también a generar entusiasmo en quienes trabajan a nuestro lado.





A continuación, los pasos concretos para hacerlo:





Defina sus áreas clave: r eflexione sobre los aspectos importantes de su vida: carrera, relaciones, salud, finanzas, etcétera. Escriba lo que desea lograr en cada una de ellas. Reúna materiales: use cartulina, revistas, tijeras, pegamento o una herramienta digital para buscar imágenes y palabras que representen sus objetivos. Sea específico y positivo: por ejemplo, en lugar de “ evitar el estrés”, escriba “ trabajar con calma y enfoque”. Establezca prioridades: coloque en el centro, los objetivos que más le importan. Coloque su vision board donde lo vea todos los días: este recordatorio visual le ayudará a mantener el enfoque y a ajustar sus acciones a lo largo del año.

Preguntas clave para guiar su vision board





• ¿Cómo quiero sentirme este año en mi vida personal y profesional?

• ¿Qué pasos pequeños puedo dar para lograr estas metas?

• ¿Qué apoyo necesito de mi equipo o mis colegas para cumplir mis objetivos?





Construyendo una visión compartida en el equipo





Si nosotros, como líderes, nos vemos atrapados en la corriente del estrés, imaginemos cómo se siente nuestro equipo. Para transformar esta dinámica, necesitamos crear una visión positiva y compartida del trabajo en equipo. Como dijo Warren Bennis: “El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad”.



Aquí le propongo algunas acciones concretas para este inicio de año:





Empatía como base: escuche a sus colaboradores. Descubra cuáles son sus metas y preocupaciones. Cree un vision board grupal: trabaje junto con su equipo para definir objetivos comunes. Esto fortalecerá el compromiso y la creatividad. Establezca una dinámica de celebración: reconozca pequeños logros a lo largo del año para mantener el entusiasmo y la motivación.

El inicio de año nos da la oportunidad perfecta para trabajar en nuestro desarrollo personal y profesional, así como en la evolución de los equipos con los que interactuamos.





Le invito a reflexionar, construir su vision board y, si desea profundizar más en estas áreas, contácteme al 70 0712 50 vía WhatsApp o al correo electrónico [email protected].





El 2025 es un pastel, y cada bocado cuenta. ¡Hagamos juntos de este año uno memorable!





