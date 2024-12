UACA otorga beca a estudiante destacada del Colegio Mario Quirós Sasso

Contenido patrocinado

La Universidad Autónoma de Centroamérica le otorgó una beca a Paula Campos Gutiérrez, una estudiante destacada del Colegio Mario Quirós Sasso.



Paula asegura que esta beca beneficiará no solo a ella, sino también a toda su familia, ya que no cuentan con los medios económicos para seguir sus estudios en la Universidad.



Esta destacada estudiante asegura que va a cumplir el sueño de ser enfermera.



"Cuando logré terminarlo, poder tener el título en mano, llorar y decir mamá lo logré, papá lo logré y saber que ese título se luchó y beneficiará a mi mamá, a mi papá que han sido mi mayor motor", aseguró Paula.



Por su parte, Guillermo Malavassi aseguró que esta beca, que beneficiará a Paula, se logró gracias a la recomendación de la orientadora del colegio.



"Este año recibirá la beca una señorita que estudia en el Colegio Mario Quirós Sasso en la Unión, Tres Ríos, recomendada en esta ocasión por la orientadora del liceo, ella quiere llegar a ser enfermera obstetra ni más ni menos, es una carrera muy bonita que además se puede ejercer no solo en Costa Rica, sino también en Europa" aseguró Guillermo Malavassi rector de la UACA.



Esta beca es intransferible y podrá hacer uso cuando complete los requisitos establecidos.