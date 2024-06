TecToc: Google lanza reloj inteligente para niños

Contenido patrocinado



Google lanzó un nuevo reloj inteligente para niños bajo la marca Fitbit y se venderá primero en Estados Unidos.

Se llama Fitbit Ace LTE, tiene conectividad celular y permite a los padres tener la ubicación de sus hijos en todo momento.

Los padres pueden limitar las opciones de comunicación del niño y por medio de juegos y actividades promueve la actividad física del menor.

Dos aplicaciones de streaming fueron las que mostraron mayor crecimiento en Costa Rica en el primer trimestre del 2024.

Netflix creció un 1% en procentaje de mercado y sigue de líder con un 25%, mientras que Disney plus creción lo mismo pero está de tercera detrás de Amazon Prime Video.

Más atrás están Max, Paramount Plus, Apple TV Plus y Star Plus.

En otra noticias

La marca Nothing lanzó una edición especial de su dispositivo Phone 2(a) con acentos de color azul, rojo y amarillo.

Apple ya habría dado luz verde para que sus proveedores LG y Samsung comiencen a fabricar las pantallas OLED que tendrán los iPhone 16 Pro.

Apple podría cambiar la orientación en el logo que colocan en las partes traseras de los iPad debido a que las personas prefieren usarlos en posición horizontal.