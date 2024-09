¿Indirecta de Jafet Soto a Vicki Ross? Esto dijo el técnico de Herediano

El técnico de Herediano, Jafet Soto, tuvo un par de comentarios sobre Vicki Ross, presidenta de Unafut, y la reprogramación del juego ante Alajuelense.

Soto se refirió a ambos temas en la conferencia de prensa previo al juego de este sábado ante Saprissa a las 8 p. m. en La Cueva.

Estos fueron los comentarios de Jafet Soto previo al partido de este sábado:

Vicki Ross: Yo creo que yo tengo que hablar con el que manda, que es mi colega, Joseph Joseph, él y yo nos pondremos de acuerdo, como así lo dijimos el día que nosotros no presentamos la apelación para jugar. De lo que se haya dicho, yo veo al futuro y es muy prometedor para la Unafut y el fútbol de Costa Rica, no tengo por qué detenerme a pensar en cosas del pasado.



Fecha de reprogramación de partido ante Alajuelense: Es algo que tendremos que hablar con la Federación, con Claudio Vivas, puede ser que para que esa fecha no se esté jugando nada en la Liga de Naciones, entonces así como los equipos han ayudado a la Selección, en este caso que la Selección ayude a los equipos, eso es viendo al futuro, porque los que estamos viendo al futuro no tenemos que pensar como los que ya están en el pasado. Eso es con gente de fútbol, por eso es importante tener gente de fútbol para masticar el mismo idioma, para hablar de las mismas cosas y hablar del futuro, porque ya mucha gente va a ser del pasado muy pronto.



Andy Rojas: Estamos viendo y esperando a ver si llega, creo que sí podríamos sumar tres jugadores más para el juego de este sábado.

Parte emotiva ante Saprissa: Estamos muy tranquilos y motivados de ir a jugar al Saprissa mañana y expectativa de sacar un buen resultado.

Estilo del Team: Es un plan de juego, vamos a desarrollarlo, es un partido distinto al que jugamos el miércoles en Honduras. Lo planificamos, lo hemos visto. El plan de juego lo trabajamos con mucha concentración.

Saprissa: Yo creo que Saprissa es el actual campeón, es el tetracampeón, por algo ha ganado esos títulos, vamos a ir a competir como lo hace el equipo, cuidamos todos los detalles. Es un equipo con una planilla muy amplia.

Clásico: Es un clásico, se vive con intensidad, no importa posición en la tabla, no importa dónde se encuentre uno, así lo vivimos, vamos a ir a competir. Creo que son dos planillas muy amplias, muy fuertes que van a competir.

Árbitro Juan Gabriel Calderón: Hoy por hoy es uno de los mejores, el arbitraje está pasando un gran momento en Costa Rica y esperemos que mañana no sea la excepción y por hablar bien del arbitraje pase algo, pero hace rato se viene nombrando menos el arbitraje, que a veces hay VAR y en otras no, está afuera del alcance de todos, es tecnología, pero lo más importante es que hay, me siento muy tranquilo con que esté él dirigiendo el partido.

Trabajo: Hemos trabajado en una base, hay dos o tres por puesto. Han salido algunos jugadores por lesión, pero bueno, así es el fútbol, el trabajo acumulado ya va quedando. La capacidad de respuesta de este equipo es muy buena y eso nos tiene muy contentos.