"Increíble": David Faitelson se ríe sobre polémica por tamaño de un marco en la gran final

La polémica por el tamaño de un marco le dio la vuelta al mundo. Muchas cuentas en redes sociales de otras partes del mundo replicaron el tema, incluso el polémico periodista David Faitelson.

El mexicano, quien trabaja para TUDN, se rió por la situación.

Faitelson retuiteó la cuenta @VarskySports, quien publicó: "Primera División de Costa Rica. Alajuelense reclamó que uno de los arcos estaba más alto que el otro antes del partido ante Herediano. Lo midieron. Era cierto".



Ante esta situación que se generó en el partido, Bryan Ruiz en la transmisión de FUTV mostró su disconformidad.

Además, Jafet Soto, presidente y técnico de Herediano, afirmó: En febrero se hace el licenciamiento, ahí se hace una revisión de los marcos, ni la Liga es quién para medir un marco ni nosotros tampoco, eso lo hace Licencias. Que se haga lo que se tenga que hacer, si usted va a una cancha natural, en cualquier parte del mundo no mide igual. Si llueve se aplasta, si el zacate está muy alto de dónde se mide, los criterios no son nuestros, son del departamento de Licencias".



Y agregó: "Yo como presidente de un club no me he puesto a medir un marco ni menos como entrenador, para eso hay personal de mantenimiento".

Por su parte, el estratega manudo, Alexandre Guimaraes, afirmó que esta "es una situación que voy a trasladar a mis superiores y ellos van a tener que hablar esto".